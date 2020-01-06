張宏陸連2日揪蘇貞昌「衝衝衝」車隊掃街！林國春5地發春聯　有馬英九相伴

▲林國春出席造勢活動，合體韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020大選選情白熱化，候選人紛紛加緊腳步拜票。新北立委第6選區（板橋西區65里）的民進黨候選人張宏陸也相當忙碌，這兩日晚間都準備車隊掃街，合體行政院長蘇貞昌要一起「衝衝衝」。國民黨候選人林國春則是在5日出席「板橋大團結」活動，跟總統候選人韓國瑜、及多位國民黨立委候選人一起造勢。

張宏陸5日早上到莊敬市場、湳興市場及福德街市場拜票，下午則是板橋花市與留侯里、流芳里徒步拜票，晚上還有5攤餐會邀請及1場座談會，忙到把攝影操到掛病號。6日、7日晚上的7點至8點半則要車隊掃街，而且還找來行政院長蘇貞昌，「衝衝衝來了！」7號下午2點20到3點，張宏陸則是要和主席卓榮泰車隊掃街，選前衝刺行程滿檔。

▲張宏陸徒步到花市拜票。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

林國春5號則是到板橋第一運動場，出席「板橋大團結」造勢活動，現場有諸多國民黨參選候選人，包括總統候選人韓國瑜、立委候選人柯志恩等人。除了韓國瑜加持，前總統馬英九7號也要和林國春一起車隊掃街，從林的競選總部出發，並在5個服務處等地發送春聯，希望民眾共襄盛舉。