徐乃麟女密友董子綺借錢還賭債　詐200萬判刑5月定讞

▲徐乃麟女密友董子綺。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

綜藝大哥徐乃麟遭人指控，疑似透過他的女密友董子綺，將內湖上億豪宅出租出去變成賭窟，引發詐賭風波，風波仍未平息。但董子綺另外還涉及詐欺官司，她為了償還賭債，竟與友人楊強蓉共同以投資名義，向另名友人借款200萬支票，但最後支票不知去向。一審將董女判刑11月、楊女判刑6月，案經上訴，高等法院9日二審將董女改判5月定讞，得易科罰金15萬元；楊女則維持一審的6月定讞。

徐乃麟的豪宅變賭場的事件，乃因徐乃麟在台北市內湖區的「米蘭苑」豪宅，先前出租給綽號「圓圓姐」的楊強蓉，但楊女卻在2016年間，將豪宅變成賭場，楊女還在賭場內詐賭，受害人就是同住在「米蘭苑」豪宅的董子綺。董女因被詐賭，輸了3800萬元，到警局報案，全案才因此爆發。

而這次高院判刑的詐欺部分，乃董女因積欠大批賭債，在2016年8月底，與楊女共同找了熊姓女友人到餐廳用餐。席間楊女不斷以投資名義，要向熊女借款200萬元支票，屆時熊女除了可取回支票，還能獲利10萬元，但熊女不肯。第二天，董女因催債孔急，仍決定要取走熊女的200萬元支票，因此透過楊女商借，表示半個月後就能返還支票，還會在3天內先給熊女15萬元的利潤。熊女借出支票，董女隨即拿去償還賭債，但最後沒能還款予熊女，熊女因此提告。

一審法院董女判刑11月、楊女判刑6月。案經上訴，高等法院審理期間，董女當庭償還22萬元，並簽下200萬元本票，擔保日後一定清償商借200萬元支票的債務，熊女因此原諒董女，雙方和解。全案於9日宣判，高院改判董女有期徒刑5月，得易科罰金15萬元；楊女部分則駁回上訴，仍判刑6月，全案定讞。

此外董女涉及多起官司。她2016年間看到媒體報導獵雷艦聯貸案，竟然對李姓友人謊稱，可以投資慶富造船公司，還盜刻慶富董娘陳盧昭霞的印章，假賣股票，騙走友人300萬。董子綺去年就遭判刑1年10月定讞。