法官量刑天差地遠！司法院籌組「量刑委員會」建立準則

▲司法院籌組量刑委員會，由秘書長林輝煌擔任召集人。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

刑法雖然有規定量刑應該考量之事項，但法官對於量刑仍有絕對的主導權，外界經常質疑法官量刑的心證，司法院長許宗力更說「司法如月亮，初一、十五不一樣」。為了建立法官的量刑準則，司法院決定籌組「刑事案件量刑委員會研議委員會」，希望能儘速擬定量刑準則。

量刑的問題近年來逐漸發酵，早在2010年的「白玫瑰運動」之後，司法院就開始著手解決量刑心證的問題。司法院陸續製作「量刑資訊系統」、「量刑趨勢建議系統」及「量刑審酌事項參考表」，並頒訂「刑事案件量刑及定執行刑參考要點」，供法官於具體個案量刑時參酌。

其中最有影響力的部分在2015年間的「量刑趨勢建議系統」，司法院將統計科學與量刑資訊結合，將量刑資訊系統中之判決資料，透過統計迴歸方法，分析各種犯罪之刑度，及各種量刑因子對於刑度之影響力大小，並邀集審、檢、辯、學、相關政府機關及民間組織，組成焦點團體，深度討論藉由分析判決所得之量刑因子及影響力大小，予以適度修正調整，作成此系統。而「量刑趨勢建議系統」更在2018年底全面開放給民眾使用。

但量刑心證問題仍未解決，外界仍有質疑，司法院為提升量刑妥適性、透明性、公平性，決定籌組「刑事案件量刑委員會研議委員會」，由秘書長林輝煌擔任召集人。委員會6日召開第一次籌備會，討論未來將採內部委員會或採獨立機關模式。

討論時有許多意見，但多數意見認為應該成立獨立機關，理由因多數委員認為若要訂定具有拘束力的量刑準則，宜以獨立機關的形式運作為宜。另外有部分意見考慮採取漸進方式，先在司法院內部成立委員會，未來再轉型為獨立機關，這樣對現行制度的衝擊較小，接受度也比較高。