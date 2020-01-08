警車內襲警奪槍試圖搶車落跑　毒鴛鴦中彈二審再判刑

▲桃園毒鴛鴦試圖搶警槍、搶警車，二審判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

有多項前科而遭通緝的男子曾學義與陳姓女友，投宿桃園某旅館時遭警方查獲，警方押解過程中，2人竟在警車上攻擊坐在後座的員警，並奪取警槍，曾男還舉起彈匣被卸掉的警槍嗆聲開槍，還好另名員警取出配槍，射中女友腿部，再加上支援警力趕到，制伏2人。高等法院8日依照脫逃未遂罪，將曾男判刑3年。可上訴。

本案發生於2016年8月26日，晚間9點左右，警方掌握線報，發現因多項前科遭通緝的男子曾學義與陳姓女友，2人出現在桃園某旅館。警方隨即前往查緝，並順利逮捕2人，以警車押解到桃園地檢署歸案。

不過押解過程中，2人試圖脫逃。2人先謊稱要嘔吐，要求把綁在身後的手銬轉綁到身前，而後作勢嘔吐，隨即2人均撲向後座押解的李姓員警，員警奮力抵抗，但配槍仍被拔出。員警隨即撲上，爭奪警槍。前座駕車的林姓員警隨即停車，開啟車門協助。

不過李姓員警的配槍仍被搶走，曾男持警槍輪流指向2名員警，並威嚇「我開囉！開囉！走開走開！開囉！開囉！」陳姓女友則趁機試圖從後座跨進駕駛座，打算開走警車。但李姓員警奮不顧身，仍與曾男拉扯，打算奪回警槍。林姓員警則掏出配槍，朝陳姓女友的腿部開槍，阻止警車被開走。這時路人與支援警力趕到，聯手制伏2人。檢方最後依照殺人未遂罪，對曾男提起公訴。

一審法院審理時，辯稱自己當時毒癮發作，所以才會做出不可理喻的事情，並無殺人故意。一審法院最後認定曾男雖曾恐嚇開槍，但就當時整體情狀判斷，曾男應該不具有殺人故意，因此不論以殺人未遂罪，改論以強暴脫逃未遂罪，判刑3年。

案經上訴，高等法院二審審理後，也不認定曾男當時具有殺人犯意，也論處強暴脫逃未遂罪，還是維持有期徒刑3年。可上訴。