警政署執行今年第7次「全台肅槍賭」　共計扣黑槍34支、查獲選舉賭盤56件

▲警政署30日宣布掃蕩地下賭盤、非法槍枝成效，由刑事局副局長朱宗泰說明案情。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

警政署及刑事局因應「第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉」在即，大力掃蕩地下賭盤與非法槍械，警政署通令全國警察機關自2019年12月24日至30日止，執行「全國同步掃蕩地下賭盤及檢肅非法槍械專案」以掃賭盤、抓黑槍二合一掃蕩強力打擊，淨化選前治安。

▲警政署刑事局30日宣布掃蕩地下賭盤、非法槍枝成效，圖為遭查扣的網路賭盤電腦設備。（圖／記者張君豪攝）

刑事局30日下午宣布專案掃蕩績效，全台警方查獲各類賭場622處，查獲各類賭博案件410件806人，包含選舉賭盤56件89人、職業賭場22件169人、六合彩簽賭197件251人、運動簽賭17件17人、網路賭博87件165人、其他賭博31件115人，合計現場查扣現金890萬2,703元。

▲警政署刑事局30日公布非法槍枝成效，圖為中打查獲的地下改槍工廠。（圖／記者張君豪攝）

警政署掃蕩地下賭盤地、黑槍本次專案其間已查獲56件選舉賭盤，今年累計查獲113件選舉賭盤，其中讓票盤83件、PK盤23件、尚未開盤即遭查緝7件。

其中刑事局偵一大隊、北市、基隆市警察局共同偵破何姓男子等16人涉嫌經營賭博詐騙機房案，計查扣電腦主機26臺、筆記型電腦3臺、螢幕55臺、手機27支等贓證物。

刑事局偵九大隊偵破謝姓男子等45人涉嫌經營賭博機房案，經清查該機房共營運256個賭博網站，全案查扣電腦主機90臺、筆電7臺、現金新臺幣7萬7,700元等贓證物。警政署統計：今年目前全台查獲56件選舉賭盤，今年累計查獲113件選舉賭盤，其中讓票盤83件、PK盤23件、尚未開盤即遭查緝7件。

另本次專案亦聚焦打擊非法槍枝及改造場所，計查獲違反槍砲彈藥刀械管制條例24件26人，掃蕩改造槍械場所4處，緝獲非法改造槍枝34枝。包含刑事局偵一大隊、與桃園市警局共同偵破徐姓藥頭涉嫌改造槍械場所案，計查獲改造手槍3枝、子彈85顆等證物一批。

刑事局中部打擊犯罪中心、高雄市、苗栗縣警局等單位共同偵破駱、黃姓男子涉嫌改造槍械場所案，計查獲改造手槍1枝、改造槍枝成品2枝、名片型手槍1枝、改造空氣槍成品5枝、砂輪機、鑽床、電鑽等改造工具證物一批。



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