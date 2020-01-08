「要乖一點」家長會長拍打國中生頭部挨告　檢不起訴

▲桃園市某國中陳姓家長會長調解學生打老師案，出於關心拍打學生竟挨傷害告訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國中去年6月間發生蔡姓學生擰打老師事件，陳姓家長會長居間調解時，曾拍打蔡生右肩「要乖一點」，蔡生事後覺得頭暈、頭部後枕部頭皮挫傷與噁心等症狀因而提出傷害告訴，陳姓家長會長辯稱與蔡生無冤無仇，拍打是出於長輩對晚輩關心之意；檢方認為難認學生傷勢與陳姓家長會長肢體動作有關，且無其他積極證據佐證，8日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，就讀桃園市某國中的蔡姓學生去年6月24日下午2時許，不知何故與劉姓女老師發生衝突，蔡生疑似動手擰打劉老師，該校陳姓家長會長獲悉後於28日下午5時，放學後將蔡生與劉老師約在教務處調解。

在調解過程中，陳姓家長會長發現蔡生態度不佳，氣憤難耐之下涉嫌徒手毆打蔡生頭部，導致有頭部外傷、頭暈、噁心及後枕部頭皮挫傷等傷害，蔡生事後提出傷害告訴。



陳姓家長會長辯稱，他與蔡生無仇怨糾紛，當時站在蔡生左邊，想以右手拍打蔡生肩膀「要他乖一點」，不小心拍到他的頭，這是出於長輩對晚輩的關心之意，結果造成誤會，不是出於傷害蔡生的意圖；蔡生也確認，與陳姓家長會長並無恩案或仇恨。



檢方則認為，雙方都說彼此無恩怨或仇恨，蔡生雖有頭部外傷、頭暈、噁心及後枕部頭皮挫傷等傷害，也提出驗傷證明，但其原因多端，尚難認係是陳姓家長會長肢體動作所致，另無其他積極證據顯示陳姓家長會長毆打蔡生之事實，認為犯罪嫌疑不足，8日偵結予以陳姓家長會長不起訴之處分。

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