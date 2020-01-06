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選情激烈！　屏東檢警查獲18件選舉賭盤　28人涉案

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▲▼屏東檢警配合警政署發動2次全國同步查緝賭博專案行動，共已查獲選舉賭盤有18件28人，成果豐碩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東檢警配合警政署發動2次全國同步查緝賭博專案行動，共已查獲選舉賭盤有18件28人，成果豐碩 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東檢警配合警政署發動2次全國同步查緝賭博專案行動，共查獲賭博案123件194人，查扣現金新臺幣120萬2329元，其中涉及選舉賭盤有18件28人，成果豐碩。

▲▼屏東檢警配合警政署發動2次全國同步查緝賭博專案行動，共已查獲選舉賭盤有18件28人，成果豐碩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼賭具及帳冊。▲▼屏東檢警配合警政署發動2次全國同步查緝賭博專案行動，共已查獲選舉賭盤有18件28人，成果豐碩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

為防制選舉賭盤影響2020年二合一大選公平性及境外勢力以挹注資金經營賭盤方式介入選舉，屏東檢、警召開多次協調會議，針對選舉賭盤部分，要求所屬單位全面清查建立曾查獲或坊間傳聞有經營六合彩、網路賭博及運動簽賭等地下簽賭站名冊，再逐一調查分析「簽注管道」、「人流關係」、「金流來源」、「查扣簽注工具」及「扣押簽注金與犯罪所得」等關聯性，不管是傳統六合彩或賭博網站等各類簽注管道，均列為加強查緝對象，發動密集掃蕩行動，徹底剷除選舉賭盤盤口，防止有心人士趁機牟利及影響選舉結果。

屏東縣政府警察局局長葉明潭表示，賄選、地下賭盤與境外資金將嚴重影響選舉公平性，破壞臺灣長久以來引以為傲的民主選舉制度，除要求各單位以無時限、無上限及無底限等積極查緝作為，嚴格偵辦到底外。

另響應政府「科技查賄，雲端反賄，不買票、不賣票，公平競爭是王道」政策，呼籲民眾勇於檢舉拿獎金，不要因貪圖個人小利，讓有心人士有機可趁，進而影響選舉結果，期透過檢警民充分合作，淨化選風，落實臺灣優良的民主選舉制度。

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