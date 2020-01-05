向人夫鄰居借10萬...她摩鐵陪睡3次抵債！挨告通姦吐錢還被判刑

▲郭女因欠款于男10萬元無力償還，便接受以「陪睡」來抵債，不料遭于妻發現，最後被依通姦罪告上法院。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者徐愷昕／高雄報導

人夫于姓男子借款10萬元給郭姓女子，但因郭女無力償還，于男便提議以「陪睡」來抵債，2人前後在摩鐵發生3次關係，不料此事被于妻發現，怒而向2人提告。法院審理時，郭女被依通姦罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並須服勞役40小時。

據判決，于男與郭女是鄰居關係，日前郭女因財務出問題向于男借款10萬元，但因無力償還，便接受了于男「陪睡抵債」的提議，2人2018年4月至6月間前後在高雄市一摩鐵內發生關係3次。于妻驚覺有異，經詢問發現老公在外偷吃，還每個月給郭女2萬元，氣得向2人提告，但後來因丈夫認錯表示悔改，她對先生撤告，僅告郭女。

郭女為求原諒，11月22日簽下和解書，內容寫到，「我真的錯了，從此以後保證不再跟于男聯絡往來。還有我向于男借的10萬元，2月底還5萬，3月底還5萬，我說到做到。如果我再跟于男聯絡往來，絕無二話被于太太提告，再次深深的對不起」，同時，她還向其他管道借貸，還清先前于男每月另外給她的2萬元，總計25萬，以示誠意。

高雄地院審理時，認為郭女已影響他人家庭婚姻和諧，對于妻造成心理傷害，所為實在不應該，但念在她犯後坦承犯行，態度尚可，也已彌補犯行還清所有債務，又考量她當初是為還債才不得已與于男發生關係，現在還因此罹患憂鬱症，最後依通姦罪判她有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並須服勞役40小時。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►與人夫偷情生女挨告！小三竟扯：元配欠我錢…她默許老公「陪睡抵債」

►老公遭刺…妻衝醫院驚「兇手是小三」 5年婚外情讓正宮大崩潰