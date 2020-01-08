郝龍斌貼文「拉下蕭美琴就是痛擊蔡英文」　花蓮藍營棄保發酵

▲韓國瑜、傅崐萁聯合競選總部呼籲，請大家務必集中選票，支持花蓮最強棒立委候選人傅崐萁。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

郝龍斌8日在臉書公開表示，在選戰最後關頭，為了對抗這個貪腐獨裁的政權，總統全力支持韓國瑜。韓國瑜當選之後，藍軍在立法院一定要過半，政務才能有效推動。花蓮立委參選人傅崐萁陣營呼籲，支持花蓮最強棒立委候選人傅崐萁，徹底下架民進黨。

郝龍斌説，因此，不止藍軍每一席都很重要，選民手上毎一張票更重要，我們一定要集中選票，讓藍軍最強的候選人當選，拉下民進黨。藍軍席次極大化，選票一定要集中化。

▲郝龍斌臉書公開表示，拉下蕭美琴就是痛擊蔡英文。

郝龍斌更指出，尤其，新潮流吃香喝辣，肥貓處處，侵蝕國本。因此，新潮流不倒，國家不會好。蕭美琴不但是新潮流，更是蔡英文的姊妹淘，拉下蕭美琴，就是痛擊蔡英文。

韓國瑜、傅崐萁聯合競選總部指出，前花蓮縣長傅崐萁是花蓮的正藍戰將，19年來都在第一缐扛起藍軍大旗，從2008、2012、2016、2020四屆總統大選，力挺馬英九、朱立倫、韓國瑜，全力奮戰到底，對抗民進黨貪腐政權。

花蓮縣最有能力對抗民進黨的傅崐萁，對手也是蕭美琴，請大家務必集中選票，支持花蓮最強棒立委候選人傅崐萁，徹底下架民進黨。傅崐萁進入立法院後，會積極協助韓國瑜施政，讓台灣脱胎換骨。

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