新年揮毫贈春聯　盧秀燕祝市民幸福快樂「鼠運亨通」

▲盧秀燕祝福市民鼠運亨通。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府8日舉辦「109年迎新揮毫贈春聯」活動，吸引數百位民眾到場免費索取賀聯，現場滿滿年節氣氛，市長盧秀燕表示，今年邀請國寶級書法大師周良敦等超過150位書法名家為民眾客製寫春聯，祝福大家「幸福快樂鼠不盡，鼠運亨通」。

▲▼盧秀燕當場寫下「通」字。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕上午與大墩書法盃3名獲獎國小同學分別寫下「鼠運亨通」各一字，象徵鼠年行大運，她寫的是「通」字，周良敦則是寫下「璀璨台中」，祝福2020台灣燈會順利圓滿，多名市議員與局長們則是各寫「富貴有魚，迎春納福」其中一字，代表市府祝福民眾新年快樂。

盧表示，馬上要過年了，市府要讓大家過好年，所以舉行贈春聯活動，大家可領取「鼠運亨通」春聯和市府紅包袋，紅包袋打開有「錢鼠不盡，恭喜發財」祝福字樣，沾染喜氣外，也祝賀大家吉祥好運。

▲盧秀燕和書法名家、小學生合影。（圖／記者鄧木卿攝）

秘書處表示，民眾可免費領取七言1幅、四言2張、一言5張及8K年畫紙1張，領取時間從上午10點至下午4點半，地點在市政大樓惠中樓1樓、文心樓1樓及陽明大樓1樓大廳，現場還發送紅包福袋限量1千份，市政及陽明聯合服務中心也會發放市長「鼠運亨通」賀聯。

▲不少民眾排隊等著領取名家春聯。（圖／記者鄧木卿攝）

今年揮毫活動邀請台灣省書畫教育協會、台灣省中國古文字學會、台中市長青服務中心、台中市書藝創作文化交流學會、台中市書法協會、台中市才藝教學服務人員職業工會、台灣省中國書畫協會、中華民國書學會中部聯誼會、中華甲骨文學會、台中市黎明生活美學協會等10大書法團體，共152位書法名家在現場為民眾書寫墨寶，民眾熱情參與，搶領鼠年吉祥話春聯。

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