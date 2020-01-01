唯一跨年雙主場！8秒、21字獲好評　盧秀燕：愛你愛你　呼哩太平

▲盧秀燕簡短致詞，與民眾跨年倒數。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全台唯一跨年雙主場，台中市政府2019年12月31日晚上在后里麗寶樂園第二停車場及太平運動場同步舉行跨年晚會，市長盧秀燕在倒數前夕抵達后里現場，與25萬人共同欣賞摩天輪炫彩燈光秀，迎接2020到來，盧並以「2020就是『愛你愛你』，祝大家新年快樂！『乎哩太平』」8秒、21字簡短致詞，突破去年紀錄，贏得台下觀眾好評。

▲▼后里跨年晚會吸引25萬人到場。

主持人吳珊儒(Sandy)笑稱，其他縣市長致詞都很長，只有盧市長講很短，讓大家以更輕鬆自在的心情，迎接2020年。

盧秀燕昨晚在太平運動場跨年現場開場後，接近午夜時刻來到麗寶樂園第二停車場，與徐佳瑩、主持人阿KEN、吳珊儒、夏語心及市府團隊共同倒數，迎接2020年到來，后里現場倒數完後，亞洲指標摩天輪「天空之夢」營造炫彩燈光秀，呈現2020台灣燈會在台中、我愛台中、Happy New Year字樣，連續變換，民眾紛紛拿起手機拍照錄影。

跨年活動倒數後，綜藝天王吳宗憲與鹿希派的「父子合唱」，加上畢書盡的雙壓軸演出，再次引爆現場氣氛，今年跨年晚會，后里和太平雙現場共湧入27萬人次，相當踴躍。

▲摩天輪「天空之夢」營造炫彩燈光。

另外，太平體育場現場由副市長令狐榮達率市府團隊，以及市議員李中、李麗華、賴義鍠、金曲歌后黃妃，與現場近2萬8千名民眾一同倒數迎接2020，令狐榮達說，歡送2019、歡迎2020，祝福大家新的一年心想事成、健健康康！未來一年希望持續為民謀福利，建設台中宜居生活。

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