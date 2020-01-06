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台中天津商圈大撒80萬獎品　盧秀燕將強力行銷年貨大街

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▲台中市一年一度天津商圈年貨將登場。（圖／記者鄧木卿攝）

▲天津商圈年貨大街加碼登場。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

連續舉辦17年的台中市天津商圈年貨大街活動9日登場，商圈主委李進祥6日表示，為了刺激人氣，今年有三重好禮，不但有總價值60萬元的摸彩品，20萬元的紅包漫天狂撒，還有價值1萬元的黃金鼠，當天市長盧秀燕也會到場，全力為一年一度的年貨大街活動推銷，預祝大家都能過個好年。

▲台中市一年一度天津商圈年貨將登場。（圖／記者鄧木卿攝）

請繼續往下閱讀...

▲消費滿3百元可獲得1張摸彩券，獎品有電動機車等。（圖／記者鄧木卿攝）

天津商圈年貨大街已連續舉辦17年，每年都吸引非常多人潮前來採辦年貨，今年天津路服飾商圈管理委員會活動加碼再加碼，希望能在歲末年終再吸引人潮，刺激景氣，讓消費者買得開心，業者過個好年。

▲台中市一年一度天津商圈年貨將登場。（圖／記者鄧木卿攝）

▲上網按讚可參與黃金鼠抽獎。（圖／記者鄧木卿攝）

李進祥說，消費者只要消費滿3百元就可獲得1張摸彩券，獎品有電動機車、IPONE11等總價值60萬元好禮，獎項抽出時間為1月23日下午3點，不僅如此，9日下午2點起跑當天，不但現場大撒10萬元折價券，市長盧秀燕也會到場，而由於當天接近選舉，因此特別在選後也就是18日加碼同樣再送10萬元折價券，堪稱是最澎湃的年貨大街活動。

管理委員會為了提高網路聲量，活動期間民眾只要在天津路服飾商圈粉絲頁按讚、分享指定貼文，就有機會抽到價值1萬元黃金鼠，歡迎消費者把握時間上網按讚。

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