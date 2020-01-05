台中空品連續不良　盧秀燕取消北上輔選：思考如何科學解決

▲台中空氣品質不良。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台灣西半部受到環境風場影響，加上位在背風側，導致3日以來境內汙染持續累積，5日上午也有9縣市空污狀況達預警二級至一級，市長盧秀燕原本要北上幫黨籍立委輔選臨時取消，並前往空品應變指揮中心視察，她說，空污成因雖是地形造成，但不該視為理所當然，而要思考如何以科學方法解決。

▲盧秀燕出現應變中心聽取簡報，並感謝市府同仁假日加班。（圖／台中市政府提供）

市政府上午9點召開空氣品質應變指揮中心會議，按照防制措施規定，空污達嚴重惡化三級至一級（AQI>200以上），市長必須擔任指揮官，但是上午空污是在預警二級（AQI>100），盧秀燕原本不用出席，但還是親自到場聆聽應變作為。

盧秀燕表示，雖然這波空污是因為氣候及地理環境造成，不是地方政府個別單打獨鬥可以解決，但「我們不能視為理所當然」，還是要探討如何用科學方法解決問題，因為受限地形、氣象條件，讓中南部不利擴散，這波空氣品質不良主要為境內，對於大型污染源的減量工作仍要持續，對市民朋友的警示也要落實。

針對外界質疑中火降載減排後，空品仍不佳，環保局副局長陳宏益強調，「這是倒果為因的說法」，若中火沒有配合應變減排，現在的氣象條件恐讓中部空品更加惡化。

環保署日前表示截至2019年11月底止，中部地區紅害站日數從2015年度227站次降至2019年11月底21站次，改善幅度達90.7%，從各項空氣品質數據顯示，台中市空氣品質確實持續改善中，2019年台中市紅害站日數為5站次，較2015年72站次，改善幅度高達93.1%，超過中部地區平均；至於空品不良天數(轄內環保署測站AQI平均>100發生天數)也由2015年的86天降至2019年的44天，改善近5成，這也表示民眾看到藍天的機會越來越多了！

盧秀燕強調，空氣品質雖然有所改善，但市府團隊絕不會因此而懈怠，面臨氣候影響空氣品質的嚴峻挑戰，她也責成全體同仁務必全力以赴，積極應變、加強稽查並加重處分，以維護空氣品質為優先，要讓市民朋友都能持續呼吸好空氣。

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