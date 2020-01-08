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被指「祖墳變殯葬園區」　蘇震清提告...周佳琪陣營：轉移焦點

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▲蘇震清競選總部發言人方一祥議員等人8日到屏東地檢署按鈴控告潘連周、廖婉汝涉違反選罷法；周佳琪陣營回應轉移焦點 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蘇震清競選總部發言人方一祥議員等人8日到屏東地檢署按鈴控告潘連周、廖婉汝涉違反選罷法；周佳琪陣營回應轉移焦點 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

針對周佳琪競選總部總幹事潘連周議員及國民黨縣黨部主委廖婉汝等公開指稱蘇嘉全院長「以合法掩飾非法」、「偷天換日將祖墳變成殯葬園區」等醜化家族名譽，造成民眾錯誤印象，由於蘇震清目前正參選立法委員，已嚴重影響選民投票行為正確性，並損毀蘇嘉全人格及名譽，8日向東地檢署按鈴控告潘連周等人涉嫌違反選罷法。

▲蘇震清競選總部發言人方一祥議員等人8日到屏東地檢署按鈴控告潘連周、廖婉汝涉違反選罷法；周佳琪陣營回應轉移焦點 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝（左）、周佳琪競選總部總幹事潘連周。 

對此，周佳琪競選總部表示，蘇家昨天發新聞稿聲稱是合法申請核准，今天又去法院提告，根本是想轉移焦點─蘇家如何偷天換日，開發數十億價值的商業墓園，這種行為很讓鄉親搖頭，蘇家真的很會賺。

周佳琪競選總部總幹事潘連周議員7日召開記會表示，立法院長蘇嘉全父母（蘇震清的祖父祖母）墳墓位於長治鄉農地，8年內透過蘇嘉全的女兒蘇㛄馠申請，經過不斷變更名稱和計畫，將原本僅「蘇家骨灰存放設施」的農地，搖身變為可容納1萬5千個骨灰罐的納骨塔「懷軒園」，以合法掩飾非法，將原本一塊不值錢家族墓地，搖身一變成為市價數十億元的殯葬園區，蘇家發大財的方法，令人嘖嘖稱奇。

國民黨縣黨部主委廖婉汝則說，懷軒園股份有限公司資本額1億2000萬元，負責人是高教公會指控掏空屏東永達技術學院的前董事長謝金龍，蘇嘉全的女兒蘇㛄馠成了董事，而其他董事名單，多為蘇嘉全與侄兒、蘇震清在商界的董事長級好友，蘇震清立委屏東辦公室主任郭力強也名列其中。蘇震清認為言論不實提告。

蘇震清立委競選總部發言人方一祥議員強調，每個人的名譽都不容詆毀，尤其是政治人物的清白，更是政治生命的延續的關鍵，蘇震清從政以來，歷經2屆議員、3屆立委選舉，每次都遭受對手攻擊與抹黑，但事後都證明了他的清白，但是此次選舉的惡質手法更甚以往，引用錯誤資料，移花接木的歪曲事實，這種惡劣的作法，只會破壞選舉制度，必須加以遏止；否則，選民受到錯誤資訊影響，也將破壞民主政治的發展。

蘇嘉全院長辦公室說明，墓園相關開發皆依照政府法規規範進行辦理，經由縣政府層層關卡，嚴格審查核可，一切程序完全合法，不容抹黑，尤其錯誤的消息經常混淆視聽，以訛傳訛的讓社會大眾信以為真，造成名譽的重大傷害，蘇院長就曾多次受害，因此委託律師邱超偉進行提告，以正視聽。

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