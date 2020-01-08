「海外台商華僑都回來了！」　李佳芬感性喊：拜託再相信國民黨一次

▲李佳芬參拜士林福德宮、慈誠宮。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬8日上午到前往台北士林區參拜福德宮、慈誠宮，替國民黨立委候選人孫大千衝刺選情。李佳芬在慈誠宮致詞感性說到，這場選戰一路走來，讓她看到人性最光輝的一面，「雖然每天鋪天蓋地的抹黑，但我跟市長兩個人看到的，永遠都是好朋友給我們的鼓勵，許多你我素不相識的支持者，你們都不認識我們，卻這麼用力、堅忍地支持我們，代表我們台灣真的想要翻轉。」

李佳芬說，韓國瑜不是一個什麼偉大的人物，但是韓國瑜永遠是最踏實，也是最真誠的，看到士林慈諴宮的題字寫著「會欺心者會欺神」，也就是一個會欺騙自己心裡的人，他是會欺騙神明的，而台灣有句話說「舉頭三尺有神明」，一個能敬天的人，要學會謙虛、踏實，相信這是從小父母教導我們很重要的台灣的精神。

李佳芬接著向海外台商華僑喊話，「我走遍海外看到那麼多海外台商華僑，他們真的都回來了！我在各個活動場合碰到海外朋友，你們真的沒騙我們，真的回來了！」李佳芬強調，海外華僑、台商回台投這一票是非常昂貴的，加一加要好幾十萬，這種精神就是支持中華民國最重要的精神，希望中華文化能延續，同時也希望台灣能恢復過去祥和善良勤奮的美好精神。

「拜託所有好朋友、長輩，一定要鼓勵過去我們認為政治不甘我們的事，但是現在真的很干我們的事。」李佳芬向支持者懇託，一定要關心政治，因為那是我們的前途，不要認為反正隨便選一個，那會很危險，她也拜託民眾再相信國民黨一次，「國民黨再次執政，一定會用最謙虛的心情給各位一個清廉、有效能的政治。」