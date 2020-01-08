台中市前市長胡志強南下屏東　力喊：葉壽山當選…韓國瑜一定贏

▲台中市前市長胡志強8日專程南下，向屏東鄉親全力推薦葉壽山時表示，只要葉壽山在屏東能高票當選，韓國瑜就一定會勝選。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏北立委候選人葉壽山和台中市前市長胡志強，兩人在「市長任內」因「用心蕉朋友」促銷屏東香蕉，建立了「好蕉情」，上午胡志強專程南下，向屏東鄉親全力推薦葉壽山，強調一定要讓「好人出頭」，只要葉壽山在屏東能高票當選，韓國瑜就一定會勝選。

▲▼胡志強陪葉壽山掃街拜票。



胡志強表示，他和葉壽山的好交情，是在他當台中市長時，有天接到葉壽山的電話，請他協助在台中促銷3噸屏東香蕉，他覺得這個年青人很認真很有心，因此決定在台中公園辦拍賣會，協助促銷屏東香蕉，活動名稱就是「用心蕉朋友」，結果拍賣了20噸，還記得那個月他幾乎天天在家吃香蕉，也因此建立兩人的好交情，迄今已十多年。

胡志強還說葉壽山為人公正無私，但只要攸關屏東鄉親的事，他一定全力爭取偏心屏東，可說是心中有屏東。記得莫拉克颱風重創屏東，台中市各界捐款認養屏東後，還結餘7千多萬元，於是籌組審議委員希望在當時的台南、台東、屏東受災區，捐助一所小學蓋圖書館，結果葉壽山力爭屏東受災嚴重，一定要在偏鄉災區學校蓋圖書館，最後林邊國小的圖書館就誕生了。

他說，認識的葉壽山有情有義，不忍看到屏東香蕉滯銷，蕉農血本無歸，十餘年前就能想盡辦法協助促銷，解決農民之苦。不忍看到偏鄉孩子求知環境不佳，能協助力爭，這種好人當然要推薦給屏東鄉親，一定要讓好人出頭天，只要葉壽山高票選上立委，韓國瑜就一定能贏，就可以送入總統府，國家未來才有希望，相信這也是大家的企圖心，共同的願望。

胡志強並陪同葉壽山前往屏東市玉皇宮和海豐三山國王廟拜拜，祈求玄天上帝和三位王爺們，保佑屏東鄉親理性明智的選賢與能，選出真正能為地方做事的立委，能帶領台灣走出光明未來的總統和政黨。

另現任台北市議員徐巧芯也是屏東媳婦，以及前立委王進士，8日一大早也陪同葉壽山在大連路廣東路口，即屏東市往返長治鄉的重要路口，向上班上學的過往鄉親請託拜票，許多支持者獲悉，也趕往路口加入支持葉壽山壯大聲勢和陣容，期望喚起更多鄉親的支持，1月11日一定要投1號葉壽山。

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