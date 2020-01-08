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逆子討錢買車遭拒竟縱火燒屋　母親圖頂罪喊「是我放火」

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記者吳銘峯／台北報導

台北市北投區21歲汪姓男子，因向父母親索討28萬元買車遭拒，竟縱火燒屋。表哥打電話關切，還被汪男嗆聲殺掉。汪男被捕後，警察詢問縱火情節時，母親護子心切謊稱「是我放的火」，稱煮水餃不慎失火。高等法院二審8日宣判，依照縱火等罪，判刑1年10月，另外加判2月與拘役40日，可易科罰金。可上訴。

據了解，汪男是家中獨子，案發當時他年僅19歲，但他自高中畢業後就遊手好閒，缺錢就回家向爸媽伸手。2017年4月間，他向母親索討28萬買車，但遭母親拒絕，2人激烈爭吵，汪母看到汪男情緒失控，趕緊逃出屋外，至於汪男則氣得開啟瓦斯爐，以衣物、紙張沾滿沙拉油點燃引發火勢，試圖縱火燒屋，再帶女友離開現場。

烏煙冒出後，其他住戶報警，警消人員趕到現場，20分鐘內就撲滅火勢，房屋的廚房、客廳牆壁都被燻黑，另外疏散同棟大樓50名住戶，所幸沒有造成人員傷亡。而汪父當時聽聞報警，由表哥開車送回家，路途中汪母打電話前來抱怨，責備汪父報警。而表哥事後得知是汪男縱火，打電話給汪男，竟遭汪男嗆聲說「要殺死你！」汪男隨即買了2把西瓜刀，衝到表哥住處，砸毀樓下表哥機車發洩，當場遭警方逮捕。

警方詢問縱火案情，汪母竟試圖為兒子頂罪「是我放的火」，還撒謊說因為自己煮水餃，沒有顧好瓦斯才會失火。但檢警不採信，最後依照家暴公共危險、恐嚇危害安全、預備殺人等多項罪名，提起公訴。

一審法院認定汪男有罪，縱火部分判刑1年10月，恐嚇表哥殺害的部分判拘役40日、買刀預備殺害表哥的部分判刑2月，此二部分均可易科罰金。全案上訴第二審，高等法院二審宣判，高院認為一審認定事實適用法律並無疑義，因此駁回檢辯雙方上訴，維持相同刑度。可上訴。

▼汪姓男子縱火燒屋，此為示意圖。（圖／視覺中國）

▲放火,縱火,燒房子。（圖／視覺中國）

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