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真實版《冰雪奇緣》小鎮日湧萬人！　媽媽早上睜眼「陸客在房間」

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▲奧地利哈修塔特（Hallstatt）小鎮湧入大量旅客，許多居民受不了居住品質受影響，市長舒芡（Alexander Scheutz）也希懇求遊客不要來。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧地利哈修塔特（Hallstatt）小鎮湧入大量旅客。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

被讚譽為「世界最美小鎮」的奧地利哈修塔特（Hallstatt），因為被傳是迪士尼《冰雪奇緣》的靈感來源，一天就吸引了1萬名遊客湧入。當地市長甚至拜託遊客不要再去，因為根本「無法應付」。

根據「每日郵報」報導，哈修塔特小鎮原本只有780人，但現在卻成了最新的打卡聖地，遊客不但到處自拍，更不經同意隨便闖進住戶家中借廁所。一名咖啡廳經營者表示，「我媽媽有天早上起床，看到一些大陸遊客在她房間裡」。

▲奧地利哈修塔特（Hallstatt）小鎮湧入大量旅客，許多居民受不了居住品質受影響，市長舒芡（Alexander Scheutz）也希懇求遊客不要來。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼許多居民受不了居住品質受影響，貼上各種標語。

▲奧地利哈修塔特（Hallstatt）小鎮湧入大量旅客，許多居民受不了居住品質受影響，市長舒芡（Alexander Scheutz）也希懇求遊客不要來。（圖／達志影像／美聯社）

目前每天有超過萬名遊客到訪小鎮，主要族群來自亞洲，當地人擔心冰雪奇緣二在全球取得成功之後，會帶來更多人潮。哈修塔特市長舒芡（Alexander Scheutz）懇求這些迪士尼粉絲們離開哈修塔特，甚至關閉了幾條道路來試圖阻止遊客。

哈修塔特在1997年被列為聯合國教科文組織世界遺產之一，就算去年11月曾遭祝融，但仍不減其受歡迎程度。舒芡表示，哈修塔特是文化歷史很重要的一部分，但並不是博物館，「我們希望減少至少1/3遊客數量，但我們沒有實際的方法可以阻止他們」。

▲奧地利哈修塔特（Hallstatt）小鎮湧入大量旅客，許多居民受不了居住品質受影響，市長舒芡（Alexander Scheutz）也希懇求遊客不要來。（圖／達志影像／美聯社）

▲市長舒芡（Alexander Scheutz）也希懇求遊客不要來。

由於哈修塔特大受歡迎，中國五礦建設公司看中商機，派人到場「考察」後，在廣州省惠州市打造了「山寨版」奧地利風情小鎮，將當地的一草一木全部重造，不用出國就可以住在童話小鎮中。得知此事後，有哈修塔特屋主相當感到氣憤。

▲奧地利哈修塔特（Hallstatt）小鎮湧入大量旅客，許多居民受不了居住品質受影響，市長舒芡（Alexander Scheutz）也希懇求遊客不要來。（圖／達志影像／美聯社）

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