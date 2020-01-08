美妝新品特搜：TOM FORD星辰唇膏超閃耀、innisfree 2020迪士尼限定

ILIA淨透眼部打底膏 4.2g $850

眼妝最怕髒，ILIA推出配方天然純淨且純素可使用的眼影打底膏，內含微光成分能校正眼周暗沉、並吸收多餘油脂使眼影服貼不飛粉，色彩一上飽和又明亮。遇到周末不想化妝，也能用此打底眼皮，提升明亮度，避免眼周暗一圈。

同一個眼影色，上在有打底膏、無打底膏的肌膚上，明顯看出色調彩度都不同。

ILIA漾彩眼影盤 01復古派對/ 02隨性野餐 1.68g $1300

有別於市售眼彩，ILIA 天然成分不含滑石粉的純淨配方，在演繹眼神之餘還能呵護脆弱的眼周。一盤六格，內含粉霧、緞光及金屬光調三款質地，冷、暖色系可供選擇。

TOM FORD時尚無極限星辰唇膏 NT1,800

TOM FORD 將宇宙星辰的絕美閃耀，幻化高級訂製服的布料，以工坊工藝一針一線的將星辰光芒縫製在布料上，這次他將這樣的概念延伸至雙唇，打造市場上唯一「高級訂製星辰流紗」質地，每款顏色都融入不同色系的星辰亮粉，只要輕輕塗在雙唇，即能閃耀最奢華的高級訂製光芒，並推出8色限量唇彩。

推薦色號 #19 Synthetica

TOM FORD限量奢華流金四格眼盤#GOLD MINK NT$3,100

TOM FORD被譽為20世紀最性感的設計師，他散發的性感就是來自他自信、彷彿可以穿透鏡頭的眼睛！同時是設計師也是建築師的他，善用光影的變化並充分運用在眼盤中，每個眼盤都能找到質地和顯色上最獨特的細緻光澤，而這盤#GOLDEN MINK更是熱賣色號裡的佼佼者，它的光澤就像接近清晨而初出閃耀的太陽，以中性溫暖的的近地色為主調，增強肌膚健康光澤感，清新自然和細緻光澤的眼妝是最能代表新年的好運關鍵。

M·A·C 超激光炫彩餅 NT$1,500 (繁花之京 新年限量彩妝系列)

品牌全亞洲最暢銷的炫彩餅色號#薑黃高光 Double Gleam，換上皇室貴族才會有的的花窗外殼，最令人震撼的莫過於餅盒打開，一幅巨龍浮雕氣勢登場，難怪網友給它#大龍餅的浮誇暱稱。

NARS新春限量 流金緋紅系列

2020.1.1 火紅上市

2020開春，NARS帶來一場中西合併的新年限量祝賀禮，靈感源自東方致美與流年佳運，金與紅相互交映，為NARS經典商品換上絕美新裝。

NARS激情過後嫩唇膏(流金緋紅版)$950/ 3g

共兩色全新限量 #NUITS DE CHINE+熱銷冠軍 #ORGASM

人手一支的NARS激情過後嫩唇膏，全新限量色#NUITS DE CHINE適合亞洲膚色時尚又顯白

NARS 4色眼彩盤 #SINGAPORE (流金緋紅版)$1,750/ 1.1g x 4

2019年掀秒殺旋風、三天搶購一空的4色眼影盤回來了！獨家採用革新的粉體技術，前所未有絕佳地顯色度，任意搭配出大膽時尚態度。

NARS超持久亮顏氣墊粉餅(流金緋紅版) $1,750/ 12g (盒+蕊)

HyperFocal: 0

NARS裸光蜜粉餅(流金緋紅版)$1,350/ 10g

HyperFocal: 0

雅詩蘭黛 絕對慾望奢華唇膏 NT$1,200 (全新20色)

2019年1月2日 全台雅詩蘭黛專櫃上市

雅詩蘭黛全球熱銷的經典藍管唇今年推出全新20色，其中有三支是首度推出的蜜糖棕色調，擦上知性卻不失氣色，是一款秋冬必收的百搭完美色選，不需濾鏡也能擁有溫柔仙氣！

＃524肉桂蜜糖棕：今年秋冬必須入手的高級暖調棕色，既可個性也可甜美！

＃122奶茶蜜糖棕：奶茶色調與紅棕色完美揉合。

#113紅茶蜜糖棕：下一個斷貨色偷偷預告！素顏也可以完美駕馭，一抹瞬間肌膚猶如顯白三階。

innisfree 2020 迪士尼限定系列，限量贈品&特別活動

最強鼠年周邊商品，就在 innisfree！《innisfree 2020 迪士尼限定系列》於 1 月 1 日開賣，引起一波熱潮，品牌同步推出迪士尼限量贈品，只要在一月期間消費滿 3000 元，即可獲得迪士尼立體存錢筒一款。

於 1/16~1/31 消費滿 1500 元，即可獲得迪士尼系列零錢包。(上述贈品皆不累贈並隨機贈送。數量有限，送完為止。)

THREE 2020春妝系列

本次” EMOTIONAL LANDSCAPES”系列，是受到冰島景色的啟發靈感而生的成果。在這片無邊無際、寧靜荒寂的土地上所看見的是，灰白無色中的鮮豔、乾枯景色中綻放的生命之泉。其中，我們挑出新品中的寧靜藍系列，從眼影、眼線到指彩，都能看到藍色靜靜卻又有著生命的力量。(2020/01/01上市)

魅光極線抗暈眼線液筆 全8色 NT$ 1,250

筆身穩定拿握好上手，筆尖為細緻柔軟的海綿筆刷。含5種植物萃取精華，搭配防防水防油抗暈染配方，長效持粧之外，以溫水即可輕鬆卸除。

魅光幻眸眼采盒 4色 NT$2,400

神秘變幻的歐若拉古銅，搭配寧靜藍，在雙眸間繪出搖曳空中的光與影。

魅光指彩 7色 NT$600

#105 HOT SPRING HUES牛奶藍，靈感來自無重力的冰島藍湖。#110 CRUEL CREATIO則是奮力而生潛在之美的幻想大西洋。

資生堂SHISEIDO超進化底妝家族

歷經140年，SHISEIDO GINZA TOKYO 為全球女性打造出健康明亮的膚色．以傳統日式美學為靈感而研發出的最新資生堂超進化家族系列，2020春季即將推出的全新兩大強品，為女性的24小時不同妝容需求、隨肌應變。

超進化柔焦美肌氣墊霜SPF 20/PA+++(13g) / 售價: $1500（盒裝＋蕊）

亞洲限定的妝前氣墊，打開裡面是玫瑰色的粉凝霜，能潤色做妝前打底，粉霜質地抹在肌膚上滑順又乾爽。野百里香萃取精華及時間調控粉末，能依膚況調節光線反射、預防出油黯沉。此外，更添加絲緞珍珠粉末校正膚色，將蠟黃肌膚注入粉色能量，呈現迷人玫瑰奶油肌！

真人實擦

超進化光感氣墊SPF 23 / 售價:$1,750(蕊+盒，贈送粉撲)，單售$1,300(蕊)/450(盒)/300(粉撲)



繼去年9月推出全台熱銷、名人、美妝老師齊推薦的超進化持久氣墊後，資生堂趁勝追擊推出全新超進化光感氣墊，打造有別於霧面，清新透亮的自然妝感。外盒也由之前的時尚霧黑色系換成資生堂專屬的摩登紅色外。

MAKE UP FOREVER 藝術大師絲光潤唇筆 建議售價860元/支

在唇彩筆中加入潤膚油萃取，使質地舒適柔軟更具延展性，搭配晶凍膜與高科技唇膜配方，體現了彷彿敷完唇膜般的高級絲緞光澤。產品則以按壓式筆管設計，簡單上色又方便攜帶，插在口袋或放在小包裡都沒問題。

#302 玫瑰奶茶色調，溫潤又知性，充滿了秋冬的優雅氛圍。

＃101玫瑰珊瑚色，溫柔帶有女人味，提升氣色的百搭首選。

＃303棗泥棕紅，過年不想擦大紅色就選這支，既喜氣又不俗豔，自帶高級感。

※BY JASMINE LEE, YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）



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迎接2020金鼠年！鎖定喜氣大紅美妝限定，替肌膚助陣一整年的好運氣。

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