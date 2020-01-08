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豬牛皆淪陷！新疆爆發「O型口蹄疫」　官方強調：疫情已得到有效處置

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▲▼牛 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新疆爆發O型口蹄疫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近月多地接連爆發疫情，繼非洲豬瘟、鼠疫爆發後，又出現武漢不明肺炎。大陸農業農村部新聞辦公室7日發佈通告，新疆維吾爾自治區哈密煙墩動植物聯合檢查站查獲一起輸入型牛O型口蹄疫疫情。

據《新華社》報導，大陸農業農村部7日接到中國動物疫病預防控制中心報告，哈密煙墩動植物聯合檢查站查獲一批由河北省保定市曲陽縣調往新疆的牛，部分牛隻出現疑似口蹄疫症狀，經國家口蹄疫參考實驗室確診為O型口蹄疫疫情。

通報指出，被查獲的該批牛隻一共有64隻，當中已有2隻發病，目前因其中有發病牛隻，所以已全數撲殺。

通報強調，該起疫情已得到有效處置，「當地按照有關預案和防治技術規範要求，切實做好疫情處置工作，已撲殺、無害化處理64頭發病牛和同群牛，牛調出地已開展全面排查和緊急監測工作。」

口蹄疫在世界動物衛生組織定義中，是一種對牛、豬、綿羊和山羊等偶蹄動物具有高傳染性的病毒病，在易感的未接種疫苗的動物群體中發病率可能高達100%，有A型、O型、C型、SAT型等7種不同血清型，這些動物性產品被禁止買賣和食用。世界動物衛生組織要求成員國在24小時內報告發生的口蹄疫疫情。

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