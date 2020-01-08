　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／選前之夜大拚場　韓國瑜把「總統府」搬到高雄了！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 總統府搬來高雄 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜選前之夜在高雄，以總統府外型打造舞台。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

2020總統大選進入最後倒數，過去在高雄被視為造勢晚會「兵家必爭之地」的台糖物流園區，在選前之夜（1月10日）這一天由韓國瑜陣營率先搶進，《ETtoday新聞雲》記者8日實地採訪，發現韓國瑜陣營使出大絕招，把舞台搭建成形似「總統府」外型，呼應韓國瑜日前拋出「總統來高雄辦公」的想法，並凸顯韓國瑜入主總統府志在必得的企圖心。

據了解，高雄市區能舉辦大型晚會的既有場地不多，除了鳳山西站站後周邊一處外，另一處就是台糖物流園區，不過目前鳳山捷運站場地已有蔡英文競選總部設立，藍營能辦晚會的場地似乎只能選擇台糖園區，從2018市長選舉造勢的人數來看，當時相互競爭的陳其邁、韓國瑜都宣稱有10萬人以上參加，這次選前之夜韓陣營是否還能再次衝出高人氣，外界都在觀察中。

▲▼ 總統府搬來高雄 。（圖／記者洪正達攝）

▲工作人員正在加緊趕工搭建舞台。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜本週將火力集中在中北部，直到選前之夜及開票之夜都會將重心擺在高雄，太太李佳芬則為國民黨各區域立委站台，另蔡英文陣營也在各地舉行競選造勢或掃街，選前之夜則會出現北高場「連續跑攤」，希望能在最後幾天與韓陣「決戰投票率」。

ET快訊
影片曝光！烏克蘭客機起飛8分「成一坨火球」墜毀　拍攝人發抖驚
伊朗波音737起飛後迅速墜毀　機上載180人
指蔡英文造勢「台下人走光」挨批說謊造謠　黃暐瀚嘆：沒參選都被
美國空軍基地遭伊朗發動2波空襲　川普說話了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「支持蔡英文是驕傲的事！」年輕人超嗨迎小英　媽媽們拿「鍋勺」熱情敲

獨／選前之夜大拚場　韓國瑜把「總統府」搬到高雄了！

謝長廷稱李佳芬與楊蕙如看12強棒球　韓辦「決不撤告」：像扒手惡意栽贓！

選舉剩3天　陳滄江再次聲明「切割民進黨」：絕不會再回去！

張善政預言最後關頭挺韓國瑜　柯文哲：不表態就是我的表態

遭抹黑反對年改釋憲　宋楚瑜轟國民黨：找李來希唬大家　沒一人簽字

蔡英文諷韓國瑜砸錢宣傳　自嘲「沒對手那麼多廣告資源」

「將領被抹黑送紅包買官」　陳水扁替沈一鳴祝禱：馬英九、邱毅不用去靈前下跪？

影／韓辦公布「週刊」烏賊戰獲奧步冠軍　韓國瑜9日凱道上親自頒獎

選情呈現拉鋸　漢子＆燕子語音拜票！要把楊瓊瓔拉到勝利方

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

「支持蔡英文是驕傲的事！」年輕人超嗨迎小英　媽媽們拿「鍋勺」熱情敲

獨／選前之夜大拚場　韓國瑜把「總統府」搬到高雄了！

謝長廷稱李佳芬與楊蕙如看12強棒球　韓辦「決不撤告」：像扒手惡意栽贓！

選舉剩3天　陳滄江再次聲明「切割民進黨」：絕不會再回去！

張善政預言最後關頭挺韓國瑜　柯文哲：不表態就是我的表態

遭抹黑反對年改釋憲　宋楚瑜轟國民黨：找李來希唬大家　沒一人簽字

蔡英文諷韓國瑜砸錢宣傳　自嘲「沒對手那麼多廣告資源」

「將領被抹黑送紅包買官」　陳水扁替沈一鳴祝禱：馬英九、邱毅不用去靈前下跪？

影／韓辦公布「週刊」烏賊戰獲奧步冠軍　韓國瑜9日凱道上親自頒獎

選情呈現拉鋸　漢子＆燕子語音拜票！要把楊瓊瓔拉到勝利方

北市商辦租金創18年新高　年初估再掀地上權搶地戰

鴻海攜手Socionext、Network Optix　打造高效可擴充Edge-AI伺服器解決方案

更新／烏克蘭客機載180人　伊朗起飛8分墜毀…傳遭機管局擊落

閱讀懶人有福了！Google Assistant將推新功能...可用42種語言唸文章給你聽

愛犬遭潑油燒再丟運河！飼主報警揪凶　狠男：被牠咬有陰影

續約要吸塵器、投影機？她視訊回「真心話」全場聽到：GG！老公應該很尷尬

星．上妝／柔伊唇色、莎莉塞隆眼影　金球獎女星使用彩妝公開

最大獎整桌免費　金子半之助、辻半海鮮丼推新春刮刮樂

KIA新年式Stinger、Sorento到港　全面搭載Level2自動輔助駕駛

去年1月捐卵…第2胎拚10個月無果！醫生一看：卵巢處於衰竭　她哭勸別捐

政治熱門新聞

網自製蔡競選廣告　對比兩個世界

「淑華」清秀照曝光！韓國瑜偷看變放牛班

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

楊蕙如跟李佳芬一起看球？她揭真相

貪食蛇再現！基進批韓：愧對高雄市民

貪食蛇車隊連2晚掃街！藍寶堅尼也參戰

換6經理都沒救　他曝飯店老闆挺韓

雲林驚傳競選幹部遭圍毆　流血送醫

韓國瑜祕密武器蓋牌　最後一支穿雲箭蓄勢待發

最慘單位！千萬預算被砍到剩1000元

爸媽被砍18％！牙醫全家仍挺小英

用921當口號　謝震武怒問藍營議員

就怕「韓總統」成真　綠靠最大王牌催票

李艷秋7點狂轟！爆蔡英文真實人格

更多熱門

相關新聞

謝長廷稱李佳芬與卡神看棒球　韓辦提告：扒手惡意栽贓！

謝長廷稱李佳芬與卡神看棒球　韓辦提告：扒手惡意栽贓！

駐日代表謝長廷公開表示，自己前一次見到楊蕙如是在世界12強棒球賽時，楊蕙如就是與韓國瑜夫人李佳芬同行。對此，韓辦8日上午表示，謝長廷公開說謊，「根本是扒手被別人發現了，把贓物塞到別人的包包裡」惡意將自己的網軍栽贓到別人頭上，將對謝長廷提出意圖使人不當選的妨害選舉告訴，且絕不撤告。

陳滄江再次聲明「切割民進黨」：絕不再回去！

陳滄江再次聲明「切割民進黨」：絕不再回去！

宋楚瑜轟國民黨：找李來希來唬大家

宋楚瑜轟國民黨：找李來希來唬大家

陳水扁：馬英九、邱毅到沈一鳴靈前下跪

陳水扁：馬英九、邱毅到沈一鳴靈前下跪

韓辦酸「週刊」烏賊戰獲奧步冠軍　韓國瑜凱道上親頒獎

韓辦酸「週刊」烏賊戰獲奧步冠軍　韓國瑜凱道上親頒獎

關鍵字：

2020大選韓國瑜2020大選韓國瑜選前之夜總統府

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

李沛旭分手秒交嫩妹新歡！IG放閃認「對的人」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

網自製蔡競選廣告　對比兩個世界

快訊／烏克蘭客機載180人　伊朗起飛後迅速墜毀

莉婭再砲Keanna「搭上前男友」

影片曝光！伊朗深夜發射數十枚飛彈

更多

最夯影音

更多
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面