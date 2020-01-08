獨／選前之夜大拚場　韓國瑜把「總統府」搬到高雄了！

▲韓國瑜選前之夜在高雄，以總統府外型打造舞台。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

2020總統大選進入最後倒數，過去在高雄被視為造勢晚會「兵家必爭之地」的台糖物流園區，在選前之夜（1月10日）這一天由韓國瑜陣營率先搶進，《ETtoday新聞雲》記者8日實地採訪，發現韓國瑜陣營使出大絕招，把舞台搭建成形似「總統府」外型，呼應韓國瑜日前拋出「總統來高雄辦公」的想法，並凸顯韓國瑜入主總統府志在必得的企圖心。

據了解，高雄市區能舉辦大型晚會的既有場地不多，除了鳳山西站站後周邊一處外，另一處就是台糖物流園區，不過目前鳳山捷運站場地已有蔡英文競選總部設立，藍營能辦晚會的場地似乎只能選擇台糖園區，從2018市長選舉造勢的人數來看，當時相互競爭的陳其邁、韓國瑜都宣稱有10萬人以上參加，這次選前之夜韓陣營是否還能再次衝出高人氣，外界都在觀察中。

▲工作人員正在加緊趕工搭建舞台。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜本週將火力集中在中北部，直到選前之夜及開票之夜都會將重心擺在高雄，太太李佳芬則為國民黨各區域立委站台，另蔡英文陣營也在各地舉行競選造勢或掃街，選前之夜則會出現北高場「連續跑攤」，希望能在最後幾天與韓陣「決戰投票率」。