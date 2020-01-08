心機男派人誣告前女友　趁出庭完狠潑酸「全身50%灼傷」

▲蔡姓父女遭嫌犯潑酸後緊急送醫，一旁休旅車也慘遭波及。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、徐愷昕／台北報導

蔡姓父女2019年9月12日下午一從士林地院步出即遭人潑酸，經調查得知，竟是蔡女前男友陳姓男子所為，他為了精準掌握蔡女出沒時間，先找人誣告蔡女涉嫌恐嚇，再教唆張、李姓男子埋伏法院旁，待蔡女出庭後潑酸。士林地檢署7日依重傷害罪起訴陳男等3名涉案人，另依誣告罪起訴陳等2人。

據調查，陳男與蔡女原為男女朋友，但分手後陳男心有不甘，時不時想以激烈手段報復蔡女，2019年7月底他決定潑酸，開始以手機上網搜尋「鹽酸」、「化工材料行」、「潑硫酸刑度」等關鍵字，隔（8）月底找來張姓友人偽裝外送員，以送花、麥當勞等名義去蔡女工作的飲料店，佯稱要感謝她，實際是想趁機潑灑不明液體，不過因蔡女覺得奇怪，每回都派同事出面阻擋，陳男因此沒有得逞。

為了掌控蔡女明確行蹤，陳男還自導自演，把自己的私密照及冥紙做成恐嚇傳單，交付給廖姓女子張貼在自家附近，又吩咐廖女破壞他機車，隨後在自己裝成被害人，讓廖女誣控幕後指使者為蔡女，進而讓蔡女被法院傳喚。

確定蔡女會於2019年9月12日出庭後，陳男便以50萬及10萬元報酬教唆張、李2男駕車埋伏士林地檢署外，等到下午4點40分許蔡姓父女步出法院欲乘車離去之際，馬上衝上前對蔡女潑酸，導致蔡女全身50%以上三度化學性灼傷。

當時，陳男為求脫身，還讓潑酸的張男拍攝影片，宣稱是自己義氣用事主動要幫陳男出氣，企圖以此卸責。不料張男下手逃離現場，要求陳男匯款時僅獲得6000元，還被要求搭火車去花蓮躲避查緝，張、李不滿拒絕，直接開車回台北，不過2人見事件已被媒體曝光，驚覺難逃法網，隔日凌晨自行前往警局投案。

▲一對父女遭嫌犯潑酸後緊急送醫，警方循線將陳、張、李3人逮捕歸案。（圖／記者劉昌松攝）

士林地院開庭時，陳男否認主謀犯行，辯稱當時跟張男傾訴感情問題後，張男主動說要幫他潑酸出氣，也從未要廖女誣告蔡女。張男受偵訊時否認有重傷害的犯意，辯稱自己不了解潑灑溶劑的成分，一切都是受陳男指使，而李男則稱他僅負責開車沒有動手，當時全部的相關涉案人，僅有廖女坦承遭陳男利誘所以誣告蔡女。檢察官審結，不採信陳男辯詞，但認定他無殺人犯意，依重傷害罪起訴陳、張、李3人，另依誣告罪起訴陳、廖2人。

▼資料畫面：記者劉昌松拍攝

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