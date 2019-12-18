證人先簽離婚協議書「少問一句意願」　人妻辦完登記挨告

記者黃翊婷／台北報導

卓姓男子因為與妻子吵架，產生離婚的念頭，於是找來邵姓、盧姓友人當證人簽名，再前往戶政事務所辦理。吳姓妻子簽完離婚協議書，原以為事情就這樣結束了，沒想到事後突然挨告，雙方為此鬧上法院，最後還被法官打臉，認定兩人的婚姻關係依舊存在。

▲法官認為卓男與吳女仍是夫妻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，卓男與吳女是在2005年間結婚，2016年10月底兩人前往戶政事務所辦理離婚登記，但在協議書上簽名的兩位證人，一個只有在結婚時見過女方一次，另一個則從未見過面，兩人也都沒有確認他們是否真的有要離婚的意思，就在協議書上簽名，自然難以認定這份文件具有效力，兩人的婚姻關係應該還是存在的。

對此，吳女辯稱，離婚協議書是在和卓男談過之後，由她打字製作，對方負責找證人，「我以前見過兩位證人，丈夫拿協議書給他們簽名時我不在場，他們後來也沒有跟我確認有無離婚的意思」、「協議書是證人先簽名，接著丈夫簽，我再簽」。

▲離婚協議書的內容是由吳女打字書寫而成。

邵姓證人出庭表示，協議書是卓男拿來的，當時吳女的確不在場，「他說想離婚，要我在證人欄位簽名，我在簽名前、當下和之後都沒有向吳女確認是否真的要離婚」。另一名盧姓證人也表示，是男方說夫妻吵架要離婚，「我不認識也沒接觸過他老婆，當然也沒有問過女方是不是真的想離婚」。

士林地院法官認為，邵、盧兩人皆未親自見聞卓男和吳女有離婚的真意，就簽下自己的名字見證，縱使兩位當事人事後拿著文件到戶政機關登記離婚，也不具有效力，最後裁定確認兩人婚姻關係存在，依舊是夫妻。