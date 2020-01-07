戰鬥民族跨年夜「海灘坐蓮激戰」　30秒浪聲拍打後…豆漿亂灑惹怒全泰國人！

▲俄羅斯男女在沙灘上戰，引發泰國網友圍剿。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

在上月31日、1月1日世界各地都在歡慶新年來臨的興奮中，當時一對俄羅斯情侶到了泰國芭達雅跨年，沒想到在酒過三巡之後，疑似因為太興奮，竟然直接在海灘上「觀音坐蓮」姚黃，引發當地居民相當不滿，事後兩人遭到逮捕，也拍攝影片向全泰國民眾致歉。

根據英國《鏡報》報導，這對野戰情侶男子為26歲的葛瑞可蘭科（Roman Grigorenko）和19歲女友維諾可拉娃（Daria Vinogradova），兩人在上月31日到泰國芭達雅跨年旅遊，就在夜晚時因為在沙灘上喝酒，過沒多久後兩人開始慾火難耐，維諾可拉娃直接一個翻身跨上男方身上，兩人開始激烈熱吻，開始出現寬衣解帶的畫面。

由於當時跨年夜，海灘上仍有許多居民、遊客，所有人都看傻了眼，就這樣看著兩人激戰30秒，並拿出手機拍攝下來。影片事後遭到瘋傳，引發泰國民眾憤怒，警方也追查，並在飯店中逮捕這對男女。

兩人遭到逮捕後表示，並非有意想要汙辱芭達雅和這片沙灘，只是因為喝了酒行為有些脫序，事後被處以約台幣5000元罰金，然而有眼尖的網也發現葛瑞可蘭科穿著疑似色情網站的上衣，很可能是想要趁機製造話題。事後兩人也拍攝影片向泰國民眾道歉。