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富比士：2019是潛艦發展史重要一年　日「鬥龍號」鋰電池引發技術革命

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實習記者羅明輝／綜合報導

世界潛艦市場瞬息萬變，或許是受到冷戰結束後的平靜影響，也或許是下一次工業革命即將來臨，潛艦發展的速度在去（2019）年急速上升。《富比士》（Forbes）航空國防專家蘇頓（Sutton）就提到，2019是潛艦相當重要的一年，特別是俄羅斯「貝爾哥羅德」（Belgorod）超級潛艦，既能搭載威力十足的核彈頭，還能化身間諜潛艦，可說在是潛艦史上留下了巨大足跡。

蘇頓在12月29日撰文提到，以歷史角度來看，2019年最重要的新潛艦，就是俄羅斯塞夫馬希（Sevmash）造船廠於4月24日下水的「貝爾哥羅德」超級潛艦。就規模而言，它的大小僅次於著名的颱風級（Typhoon Class）核潛艦，不過它能在潛艦史留名，並不只是因為巨大艦身，而是它有望成為第一艘搭載俄羅斯強力武器—「海神核動力魚雷」（Poseidon nuclear torpedo）的潛艦。

海神核動力魚雷這種「超級魚雷」尺寸是普通魚雷的20到30倍大，也是彈道飛彈的兩倍大。它能夠裝載200萬噸炸藥威力的核彈頭，準確瞄準、攻擊像是美國紐約或舊金山等沿岸城市。加上它不受到範圍、深度限制的深潛能力，絕對是敵軍難以應付的對手。

「貝爾哥羅德」除了能搭載6枚「海神」魚雷外，更厲害的是，它還能作為秘密潛袖珍艦的母艦，可以將潛艦投入深海，憑藉著電纜與這些潛艦互相通訊，儼然化身為一艘間諜潛艦。

潛艦史上並不是只有俄羅斯在發光，美國海軍2月和波音（Boeing）簽約，將斥資4300萬美元（約台幣13億元）打造4艘「殺人鯨」超大無人潛航機（Orca XLUUV）。它能夠執行掃雷、反潛、反艦、打擊等各式任務。蘇頓表示，「殺人鯨」很可能會成為歷史上最重要的船艦之一，除非有其他國家能擊敗美國。

▲▼ 蒼龍型主力潛艇第12艘「鬥龍號」（圖／翻攝自微博／武備君）

▲ 蒼龍型主力潛艇第12艘「鬥龍號」（圖／翻攝自微博／武備君）

在日本，第二艘鋰電池潛艦「鬥龍」（Toryu，SS-512）於11月下水。它是蒼龍型主力潛艇第12艘，與2018年10月下水的第11艘「凰龍」一樣搭載鋰電池，這讓它相較傳統鉛酸電池的潛艦，能夠潛航更長的時間。蘇頓說道，畢竟日本是全球首個在柴電潛艦（SSK）上安裝鋰電池的國家，基於安全考量，潛艦接受新電池技術的速度相當緩慢，如果未來能證明日本的做法成功，很可能將會引發一場非核潛艦技術的革命。

至於其他地方，法國蘇弗朗級（Suffren Class）核潛艦第一艘船艦於7月下水。這款潛艦大致相當於美國海軍的維吉尼亞級（Virginia Class）核動力攻擊潛艦，還有英國皇家海軍的「機敏級」（Astute Class）核動力攻擊潛艦。

至於緬甸，先前已經接收了第一艘潛艦—基洛級潛艦（Kilo Class），它曾經在印度海軍服役約31年的時間，後來賣給了緬甸，以協助該國發展的海洋戰力。作為目前的趨勢，許多國家的海軍也正著手建設潛艇當中，

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