寄恐嚇信勒索館長、余天等5人　北市銀行員幹的！坦承「為逼欠債者出面」

記者張君豪／台北報導

新北市立委候選人余天、館長陳之漢、立委顏寬恆及2名企業董事長2019年12月27日不約而同接到署名「小林」恐嚇信，分別勒索5人15~20萬元不等金額，信末還署名「亞昕國際有限公司」，恐嚇余天、顏寬恆、館長等人限期將款項匯入，但該公司負責人林姓男子案發後赴警局說明，表示恐嚇信非自己所為；刑事局7日宣布破案，並逮捕涉嫌寄恐嚇信，在北市從事金融業的鄭姓主嫌。

▲刑事局偵破恐嚇勒索館長等5人案，鄭嫌寄信影像遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵破恐嚇館長案，警方查扣鄭嫌犯罪工具。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵一大隊與新北市三重警分局、台中、桃園警察局共組專案小組，7日上午約8點到台北市拘提一名在銀行任職的鄭姓男子，並查扣騰打恐嚇信的筆電兩台，手機、信封、以及筆記本及用來寫恐嚇信的鋼筆一枝。

▲刑事局偵破恐嚇館長案，偵一大隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

鄭姓犯嫌落網坦承寄信恐嚇立委顏寬恆、網紅館長、余天及兩名企業家，其犯案目的是為了要逼積欠他250萬元投資債務的亞昕國際有限公司負責人林姓男子出面；28日恐嚇信消息傳出後，林男驚覺成為新聞主角，嚇得出面說明並報案喊冤。

▲刑事局偵破恐嚇館長案，鄭嫌寄送恐嚇信動線遭警方鎖定。（圖／記者張君豪翻攝）

林男表示，自己經營精品批發買賣，但因拓展業務太快，導致資金周轉不靈，所以有借款未還的情況。鄭姓主嫌坦承，是因為投資250萬元卻遲遲拿不回本金與獲利，才會異想天開寄恐嚇信藉此逼林男出面還錢，其中一名企業家收到恐嚇信謹匯出1塊錢，導致林男帳戶差點遭警方凍結。

刑事局指出，警方調閱到鄭嫌寄出恐嚇信的畫面成為定罪關鍵，但因恐嚇信上並無鄭男指紋、唾液等直接證據，在鄭男住處查扣兩本筆記本、將把鄭嫌筆跡與恐嚇信上手寫的鋼筆字跡送往刑事局鑑識中心進行筆跡比對，警方預計傍晚會將鄭嫌依恐嚇取財罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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