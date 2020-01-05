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獨／明道胞兄妻兒無防禦性傷勢　恐遭下藥迷昏後殺害！現場礦泉水送驗

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▲▼內湖3屍命案，警方鑑識中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖一家3屍命案死者居然是藝人明道胞兄，警方鑑識中。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

藝人明道胞兄林姓男子一家三口5日下午被發現陳屍內湖安泰街福德宮後山區，警方下午1點40分接獲線報後封鎖現場調查，經鑑識人員採證勘查，發現林男妻兒被先生上束帶勒死，但仍有疑點待釐清。警方解釋：林男以束帶殺害妻、兒兩人，窒息死亡過程應相當痛苦會出現掙扎、抵抗的痕跡甚至傷勢，但三具大體手腳身體並未出現防禦性傷勢，鑑識結果暴露母子2人生前應遭下藥迷昏，警方採集現場遺留的礦泉水檢體送驗。

▲▼明道哥哥欠下千萬債務，勒殺妻小後於內湖山林輕生，明道與父親接獲噩耗後前往現場配合警方調查。（圖／記者黃彥傑攝）

▲明道哥哥勒殺妻小後於內湖山林輕生，明道與父親接獲噩耗後前往現場配合警方調查。（圖／記者黃彥傑攝）

警方指出：在鑑識學上常見兇手勒昏、勒斃被害人，但因為窒息死亡過程相當痛苦，兇嫌手臂、身體經常會遭被害人抓傷、甚至抓破皮膚、頭皮、被害人手上也會帶有兇嫌皮膚的組織或毛屑，這奮力抵抗造成的傷勢稱作防禦性創傷（defensive wounds）。

▲▼內湖三屍命案，明道哥哥，遺體上車送往一殯。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖三屍命案，明道胞兄遺體上車送往一殯。（圖／記者黃彥傑攝）

但北市警鑑識人員採證後，發現三名死者身上並無防禦性創傷，據此研判陳女及兒子遭勒斃前已經昏迷，而且陳屍現場的竹林駁坎旁有一罐打開過的礦泉水，檢警不排除這瓶水有被加入安眠藥或其他鎮靜類藥物的可能性，目前檢警已查扣這瓶喝剩一半的礦泉水送驗、釐清其中的藥物成分。

內湖警方稍晚也在林男位於民權東路住處內發現他預先留下的便條紙，上面寫著打算去尋短以及負債累累對不起家人等字眼，警方認為林男死意甚堅，5日中午前離家就留下遺書，且不排除他下藥迷昏妻兒、殺害兩人後再自行上吊尋短，至於這瓶礦泉水中的藥物成分，則有待檢警毒藥物檢驗報告出爐後才能釐清。

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