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護航錯誤能源政策讓雲林工業用地蓋滿太陽板　張嘉郡憂：票投蘇治芬等於支持漲電費

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▲▼ 。（圖文／張嘉郡競選辦公室提供）

▲雲林縣第一選區（海線）立委參選人張嘉郡表示，票投蘇治芬等於支持漲電費。

文／張嘉郡競選辦公室提供

雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人登記第1號張嘉郡今天表示，立法院本屆會期都在經濟委員會並擔任過召集委員的蘇治芬，對於經濟部以不合理的價格躉售風電，不但未反對，還護航錯誤的能源政策，造成台灣的綠電貴得離譜，未來電費上漲成為必然，傷害雲林老百姓的荷包，也將對雲林各項產業造成負面影響，「票投蘇治芬等於支持漲電費」。

張嘉郡指出，綠能是大家追求的用電願景，但是台灣綠能發電成本高昂，勢必衝擊民生產業與經濟，造成綠電成本過高的主因，是蔡英文政府錯誤的能源政策，加上民進黨在立法院席次占多數，像蘇治芬這樣的立委只會一味護航，而無法監督與導正錯誤，才會出現離岸風電場兩階段招標，第一階段遴選制得標電價高達每度5.5-5.8元，但第二階段的競價招標每度2.22-2.55元，價格不僅遠低於遴選價格，兩者之差別也造成20年電費差價將達8000億元，換句話說，我們將多付8000億元給廠商來躉購風電。

▼張嘉郡指出，綠能是大家追求的用電願景。

▲▼ 。（圖文／張嘉郡競選辦公室提供）

▲▼ 。（圖文／張嘉郡競選辦公室提供）

根據世界各國經驗，使用綠能發電肯定會造成電價上漲，然而電力是民生必需品，攸關民眾荷包，張嘉郡強調，未來這些費用一定會是全民買單，造成民眾荷包大失血，而且電費上漲對雲林更將帶來嚴重衝擊，因為雲林平均家戶的所得在各縣市中已敬陪末座，未來如果用電開銷倍增，將會對雲林的家庭形成另一項沉重的負擔，另外，電價上漲也將影響雲林農工商等各項產業發展，增加相關產業生產成本，民生經濟遭受重大衝擊。

張嘉郡說，蘇治芬身為雲林縣立法委員，她不替鄉親的荷包及雲林的產業發展著想，讓錯誤的能源政策造成電價勢必上漲，現在還延續這項錯誤的能源政策，讓雲林寶貴的工業用地蓋滿太陽能板，成為錯誤政策幫兇。

張嘉郡指出，蘇治芬不顧鄉親的意願及雲林縣政府的規劃，與經濟部工業局強行對雲林離島工業區的新興區進行綠電招標，這塊土地將被限定只能鋪設太陽能板或風力發電機，喪失多元使用的可能，從台西離島工業區到新興離島工業區，蘇治芬不顧鄉親意願，罔顧土地正義，就是要將雲林海線的土地鋪滿太陽能板，是為了護航蔡政府錯誤的能源政策，還是有其他目的，蘇治芬應該跟鄉親說清楚。

▼ 張嘉郡指出，蘇治芬不顧鄉親意願，罔顧土地正義。▲▼ 。（圖文／張嘉郡競選辦公室提供）

張嘉郡表示，若當選立委，將會監督新政府重新審視過高的風電躉購價格，甚至在合理的精算下，也可以考慮重新議約，因為只要新價格比現在的5.5-5.8元還要低，甚至接近2.22-2.55元，將可為國家省下大筆稅金，這些省下的稅金投注在地方建設會是更好選項。此外，針對蘇治芬與經濟部罔顧民意與土地正義的工業區規劃與使用也將撥亂反正，回應地方真實需求。

▼張嘉郡表示，若當選立委，將會監督新政府重新審視過高的風電躉購價格。

▲▼ 。（圖文／張嘉郡競選辦公室提供）

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