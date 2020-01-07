「韓國瑜這麼閉俗！」　李佳芬當媽祖面報告：沒有王小姐那個代誌

記者黃孟珍、莊智勝／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬7日前往台中，獨自扛下輔選重任，晚間李佳芬抵達大里振坤宮，當著有200多年歷史的媽祖像前，向現場鄉親報告、保證，「沒有王小姐的代誌！沒有那個代誌啦！」李佳芬說，丈夫韓國瑜性格「閉俗」，不知道怎麼解釋，但現在她當著媽祖的面報告，媽祖前是不能騙人的。底下支持者聞言後也附和大喊「民進黨才會騙人！」

▲李佳芬當著媽祖的面向現場父老鄉親報告，「沒有王小姐那個代誌」。（圖／記者黃孟珍攝）

「民進黨無所不黑，接下來幾天，就是要黑我李佳芬！」李佳芬在台上講得激昂，台下支持者聞聲後也備感心疼，頻頻高喊替她打氣，「佳芬姐加油！」李佳芬直言，媽祖聞聲救難，保佑善良、努力的台灣人，「這段時間風風雨雨，很多長輩替我跟國瑜煩惱，大家都在問我們感情好不好，我先生又很閉俗，是要怎麼解釋？夫妻感情本來就是只有自己了解，幾十年的夫妻，我當著媽祖的面報告，沒有王小姐的代誌，沒有那個代誌啦！」

李佳芬表示，倘若韓國瑜真的做出對不起她的事，「我怎麼可能替他跑得要死，跑遍全台還跑去國外，跑到感冒、氣喘還燒聲，如果有的話，我早就找他算帳了！沒有的事情，不用煩惱！」

「教壞囝仔大小，就是像民進黨這種政黨！」李佳芬怒批，看看高雄就知道，負債又賣土地，韓國瑜上任後竟然還要他接手寫償債計畫，「這還是人嗎？他是老實、不會講，覺得沒辦法，遇到了就只好承擔。我在這邊向大家說，韓國瑜敢說，當選要重啟特偵組，這些貪官汙吏，吃的都是人民辛苦納稅錢、血汗錢，怎麼忍心讓我們過這種日子，自己吃這麼飽，一定要下架民進黨！大家不用怕，我們要堅強，最後的勝利一定是屬於我們的！」

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▼李佳芬7日參拜大里振坤宮。（圖／記者黃孟珍攝）