藍寶堅尼現身！挺韓「貪食蛇車隊」連2晚掃街　高雄一片國旗海

▲黃色藍寶堅尼加入貪食蛇車隊，上頭還貼著大大的「2」。（圖／翻攝自臉書／韓國瑜後援會）

記者柯沛辰／綜合報導

為了再創去年韓流席捲風潮，挺韓「民主貪食蛇」車隊連兩天號召千輛汽機車上街遊行，7日晚間許多歸國華僑到場搖旗聲援，還有千萬藍寶堅尼加入車隊，氣氛熱鬧非凡。不過，前一晚有許多民眾受到影響，怨聲載道，因此韓陣營提前跟警方協調交管。

挺韓貪食蛇車隊6日穿越北高雄，被網友拍下「綠燈不行進」、「霸占馬路大唱軍歌」，光一個晚上高雄警方就接獲7件妨礙交通投訴。事隔一天，貪食蛇車隊7日晚間又將從建國三路出發，但這次韓陣營提前協調警方在重要路口疏導，希望將影響降到最低。

▲高雄挺韓「貪食蛇車隊」再度出擊，周錫瑋、李四川及葉匡時一同領軍。（圖／翻攝自臉書／周錫瑋）

▲沿途有不少民眾揮舞國旗。（圖／翻攝自YouTube／PC，下同）

貪食蛇車隊出發後，一路往南高雄市區掃街，沿途行經苓雅、前鎮及小港區，期間不斷有民眾身穿國旗衣騎車、開車參加，還有一輛黃色藍寶堅尼加入。副市長李四川、葉匡時，以及前台北縣長周錫瑋紛紛登上宣傳車，領著車隊沿途拜票。

隨著車隊逐漸深入，加入的汽機車數量目測超過上千輛，加上車身皆以國旗裝飾，呈現紅、藍交織的盛況。掃街期間，周錫瑋、葉匡時不時比出2號手勢，途中也不斷有熱情支持者跑出來揮舞國旗、揮手回應，還有華僑團體聞訊跑到現場加油，讓車隊備感溫馨。

▲黃色藍寶堅尼現身車隊。（圖／翻攝自臉書／周錫瑋）

▲現場還有黑色BMW一同共襄盛舉。（圖／翻攝自臉書／周錫瑋）