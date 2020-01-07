許淑華政見曝光！「導入理財業務」豐富金融生態…嚇壞財經網美：你怎會知道這些

▲台北市議員許淑華參選信義南松山立法委員。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

選舉戰況出現膠著，各界都在矚目民進黨立委候選人如吳怡農、許淑華挑戰艱困選區，是否能順利翻轉國民黨的地盤。財經網美胡采蘋也在臉書上發表自己看法，她認為，許淑華這次是「大驚奇」，因為沒有人想到許淑華可以逼對手費鴻泰選到如此慘烈。

身為台北市第七區選民的胡采蘋表示，信義南松山在2012年、2016年都沒有民進黨提名候選人，費鴻泰在此區任職立委非常多年，也在里上辦過最多活動，連里長都鞠躬盡瘁。去年許淑華爭取提名時，民進黨一度還打算禮讓小黨，「我真的很反對這種綏靖式的和平，你最終還是要承受羞辱不是嗎？」

「今年對民進黨真的很重要，太多人願意出來挑戰沒有機會贏的區域，個個都是英雄。」胡采蘋表示，許淑華不會上政論節目，平時說話平緩小聲，也不能搶版面；許淑華之前若不願意穿上緊身皮衣，真的很難登上新聞。

▲許淑華身穿緊身皮衣。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨副總統候選人賴清德出席許淑華競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝）

胡采蘋說，許淑華不像對手費鴻泰強勢，甚至粗暴，例如費鴻泰對著法務部長蔡碧仲連續狂吼「你就是爛官」，場面完全失控，「但這真的不是第一次了，身為信義區選民，費伯伯的失控場面會特別引起我的關注，只要查一下他的維基百科詞條就知道，費伯伯可說是失控慣犯。」

許淑華的個性則正好相反。胡采蘋表示，有次為了準備直播，她認真聽許淑華說這區有很多經濟選民，金融業特別多，許淑華希望推動高階財富管理業務，以及放寬保險業海外市場投資，消化爛頭寸；台灣的超額儲蓄過度，應該引導進入理財業務，也能豐富信義區的金融業生態。

「我聽了眼睛快掉下來了，到底誰跟你講這些東西，你怎麼會知道這些，這正好是我熟悉的領域，我也這麼想。」胡采蘋說，許淑華在這裡耕耘很久，30歲就被丟來選議員，每一塊地方都走過，哪裡有什麼需求、什麼問題，她都十分熟悉，就連臥龍街的深藍眷村也走得進去。

▲台北市議員許淑華浪浪桌曆義賣。（圖／記者林敬旻攝）

胡采蘋認為，許淑華的性格是，在台北市議會擔任民進黨黨團總召時，決心推動公共托育政策，但台北市長柯文哲說經費不夠，不可能蓋那麼多托兒所；當時許淑華建議，如果經費不足，是否可以在公私托育機構達到7：3比例之前，先發放托育補助，至少先做到緩解年輕父母負擔，等公托機構達到70%以後，補助再退出。

「這就是非常『許淑華』的作法，她更重視協調，採取漸進的務實作法。」胡采蘋說，既然一下子普設公托機構不可行，那麼先發放補助，讓進私立托兒所的孩子家長也能受惠，「先解決實際問題，再爭取時間籌措財源，增設托育機構；後來在精算經費之後，證實普設公托機構可行。」

胡采蘋表示，許淑華這種性格使得人緣極佳，幾次聚會都無法好好用餐，太多選民會跑來和許淑華打招呼，「從來沒有一個人能對費鴻泰造成這麼大的威脅，從來沒有，信義南松山值得一次新的選擇。」

▲許淑華表態「下架吳斯懷」。（圖／記者黃克翔攝）