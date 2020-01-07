再生能源才是世界趨勢　環團拿數據批：討論核電是浪費時間

▲崔愫欣指出，截至 2019 年為止，日本共有9個反應爐重啟，但自從 2018 年年中後就沒有反應爐重啟，發電量也只有過去最高峰時期的六分之一，從報告可看出日本核電業正在緩慢地死亡。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

綠色公民行動聯盟今（7日）指出，國民黨韓國瑜陣營不斷宣稱停用核能導致用肺發電，認為應該以核養綠，也就是推動以核能為主角的能源政策，然而全球核電已經走向衰退，不敵再生能源競爭，呼籲「綠能減煤才是趨勢，我們不該再浪費力氣在討論核電」。

綠色公民行動聯盟今日發布《2019世界核能產業報告》，報告中指出，2018年的全球核能發電占比僅有10.15%，相比1996年的高峰為17.5%，占比持續下降中。而全球核能發電量雖然在2018年成長了2.4%，但其中有 1.8%來自大陸，若剔除大陸的發電量，全世界核能發電量僅增加0.6%。全球興建中的核電機組數量連續6年下降，與1979年高峰的234座相比，2018年僅有46座，且其中有10座位於大陸。

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綠色公民行動聯盟研究員陳詩婷引述報告指出，核能成本無法和天然氣及再生能源競爭，過去十年間，太陽光電之均化成本下降了88%，風力發電則下降了69%，僅有核電成本呈現上升23%的趨勢。再生能源目前的成本不僅低於核電，更已低於燃煤與天然氣發電。

陳詩婷說，由於核能興建計畫曠日廢時，比起太陽光電或離岸風電，要新建一座核能電廠需多花費五到十七年的時間，因此，在苦苦等待核電可以接手取代燃煤發電的同時，既有的化石燃料電廠將排放更多的二氧化碳。穩定氣候變遷是迫切的任務，然而核能發電需耗費漫長時間、緩不濟急。

▲環團呼籲各界，針對能源轉型策略與核電爭議的辯論，應該要立基於客觀的事實與研究，而非扭曲誤導。（圖／記者崔至雲攝）



針對減碳問題，台大風險與政策研究中心研究員趙家緯指出，根據國際能源總署（IEA）最新評估，核電對於削減化石燃料燃燒排碳量的貢獻只有僅僅3%，能在減碳上貢獻最高的措施，其實是提升能源使用效率，第二是發展再生能源。在IEA提出的永續發展情境中，2040年時，全球電力結構中的再生能源占比，將由今日的26%大幅提升至67%，其中風力占21%、光電占19%，而核電占比少於風力與光電，僅有11%。

而針對韓國瑜日前在總統大選辯論會中提到「歐盟要把核能視為綠能」，趙家緯也澄清，環顧歐盟綠色政綱通訊文件中，隻字未提核能，反而強調再生能源在邁向碳中和之路上是不可或缺的，增加離岸風力也是必要的。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，福島核災後，日本核能產業面臨劇烈逆風，核災引發的災難仍尚未結束、善後除汙工作的推進也十分緩慢，包括輻射水、輻射汙土等問題都仍十分棘手，聯合國人權委員會的特別報告員曾多次針對日本的避難者政策、對避難家戶與除汙工人的人權侵犯表示憂慮與關切。2018年時，又有兩名除汙勞工所罹患的疾病被確定為由輻射所引起，使得因福島除汙工作而罹患職業疾病的受承認案例提升到6人。截至 2019 年年中為止，日本共有9個反應爐重啟，但自從 2018 年年中後就沒有反應爐重啟，發電量也只有過去最高峰時期的六分之一，從這份報告可以看出日本核電業正在緩慢地死亡。

而針對韓陣營日前提到「德國對非核反悔」的說法，崔愫欣說明，德國在2022年全面停止使用核能的決定並無任何改變。此份報告指出自 2010 年以來，德國因淘汰核能而減少64 TWh（百萬兆瓦時）的發電量，但是在2018年，德國再生能源所產出的電力為113 TWh，足足為淘汰核能發電量的兩倍之多，證明了德國在持續減少使用核能的同時，不斷提高再生能源的比例，發電業的總碳排量因此下降了16%。

崔愫欣指出，20年來再生能源發展速度比核電快25倍，韓國瑜陣營聲稱「核電是國際趨勢」，其實才背離了國際因應氣候變遷與能源轉型的實際發展趨勢。綠盟指出，這份報告凸顯韓陣營在能源議題上獨尊核電的過時與不專業，甚至與世界潮流脫節，大選呼籲各界，針對能源轉型策略與核電爭議的辯論，應該要立基於客觀的事實與研究，而非扭曲誤導。

