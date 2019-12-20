德國認廢核政策錯了　王明鉅602字酸民進黨非核家園：電費吃掉5兆

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨總統候選人蔡英文主打的政策之一就是非核家園，強調能源轉型。但台大醫院前副院長王明鉅20日在臉書PO文提問，「民進黨，你們知道錯了嗎？」同時分享一篇德國執政黨坦承非核家園目標錯了的新聞，以602字解析為何德國人承認政策錯誤，台灣人卻力推。

▲蔡英文曾參加廢核大遊行。（圖／記者李毓康攝）

王明鉅提到，民進黨最常拿出來說的政策就是2025非核家園，如今德國人因為考量到氣候變遷的威脅，坦承廢核政策錯誤，他們願意承擔一度10元的電費；而反觀台灣，薪資維持20年都沒漲過，如果按照民進黨的政策走，光是電費就能吃掉全台灣人5兆元，明明不缺電，卻要用最貴的價格去購買大量電力，不僅碳排放密度是世界第一，氣候變遷績效指標也連續退步4年，成為世界倒數第三名。

王明鉅在文章中呼籲台灣人，去年11月24日公投有589萬人支持繼續使用核能，民進黨卻還是執意推動非核家園，把用電費送給外國人，「火力全開」繼續排放空汙，再把大量土地和屋頂裝上太陽光電板，「你們仍確定要支持？」

▲有部分民眾認為在保障安全的前提下，可以重啟核四。（圖／台電提供）

其實關於2025非核家園政策，《ETtoday新聞雲》今年11月26日曾公布一份民調，當時有60.8％的民眾認為不可能達成；另外有65.8％的民眾表示，在安全無虞的情況下，台灣現階段應該繼續使用核能，包括同意重啟核四。

對於核電爭議到底該如何解決，總統蔡英文本月4日出席「青聽我們說－2020總統大選青年論壇」，曾表示不能讓核電廠繼續運作下去，台灣沒有放核廢料的條件，因此要繼續推動非核家園政策。

蔡英文當時提到，核廢料要放在哪裡是台灣最大的挑戰，「因為大家都不願意放在自家附近，但是我們仍然繼續去找」，也許科學有一天會發展出技術，可以安全儲存核廢料，但在這之前，更不能讓核電廠繼續下去，非核家園的政策要持續推動，就是因為台灣沒有用核電的本錢跟條件，而且台灣擁有風力、太陽能等良好條件，可以快速發展綠電讓核能退役，讓台灣更健康。