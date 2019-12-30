韓國瑜談能源遭轟「比漱口杯還不如」　環團舉6點打臉「只有唬爛」

▲多個環保團體出面轟韓國瑜談能源「才是真正假消息來源」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜昨（29日）在總統大選辯論會中提到關於能源的資訊，遭到多個環保團體聯合指責為謠言與錯誤百出，「沒有政策，只有唬爛」，今（30）日召開記者會批評韓陣營在能源上的言論「不用功、不負責、不為人民未來著想」，舉出6點逐一打臉，地球公民基金會副執行長蔡中岳甚至批韓陣營對能源的發言「根本就是1450假消息的來源」、「比漱口杯還不如」。

媽媽監督核電廠聯盟、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、再生能源推動聯盟、蠻野心足生態協會等多個環保團體，在今（30）日召開「韓國瑜談能源，沒有政策，只有唬爛」記者會，提到韓陣營從參與大選以來，不斷提出許多關於能源的謬誤資訊，扭曲國際能源趨勢，引發民眾誤解和恐慌，因此忍無可忍集體出面，舉出6點相關錯誤。

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1.韓提到「歐盟說核能是綠能」？

環團指出，韓國瑜陣營在未查證下，跟風媒體刊登「歐盟將核能納入綠色轉型」的錯誤報導，甚至一再於辯論會中誤導大眾；事實上今年12月歐盟通過的綠色政綱，在零碳排放能源的提案中，9次提到發展再生能源，「完全沒有核電」；行動方案中亦是如此。

媽媽監督核電廠聯盟楊順美秘書長表示，自己每年都親身參與國際氣候高峰會，而核電在國際對抗氣候變遷的行動中，一直被認為是「虛假的解決方案」，而我們國家將核電控制在10-20%比例，已經比他國40%左右低很多，為何還要再選擇一個對人民不健康的能源？期望韓陣營不要再釋放錯誤消息。

2.韓聲稱「德國反悔非核目標」？

韓國瑜聲稱德國反悔非核目標，環團表示，事實上發表此言論的只是德國基民黨團能與是物發言人菲佛，並非政府發言人，德國仍持續非核家園路線，政策並未轉向。環團說明，該政治人物過去長久以來立場偏向發展核能，並非突然轉向，而德國聯邦政府環境部部長更在18日於推特上澄清「沒有一個政策獲得像2011年廢核決定同樣廣大民意支持，福島核災讓所有人看見，德國開始廢核是正確決定，德國核電廠將逐步關閉並除役，直到2022年德國將不再使用核電。」德國聯邦政府的正牌發言人Steffen Seibert也強調，「政府對核電的態度沒變，廢核將照原計畫執行。」

3.韓提出「非核家園是用肺發電、花大錢買不好的煤」？

韓國瑜在競選廣告大打非核家園等於「用肺發電」，遭環團批為是罔顧事實的說法。台灣2016年至2018年的空汙排放量，已從的38,863公噸降至29,700公噸，減少23%。用煤量自2016年起未再增加，截至目前已減煤500萬噸，即使在廢除核能的前提下，未來至2025年預計燃煤發電還會再降至27%。

環團表示，韓國瑜在政見發表會上宣稱要徹查花大錢燒爛媒，但照此邏輯，韓陣營的能源國政顧問團才是首波該徹查的對象。綠色公民行動聯盟吳澄澄研究員提到，2015年時任行政院副院長的張善政、環保署長魏國彥、經濟部長杜紫軍所發佈的「能源開發政策評估說明書（2015）」中，燃煤發電在2025年規劃高達43.8%，就算持續用核電，燃煤於2025年仍要規劃到39%，比政府現階段規劃的27%高出許多，這些宣稱要減媒的政治人物，實際上刻意遺忘過往再燃煤政策上的不良紀錄，若讓這群人主管台灣的能源規劃，勢必變成「重核煤、輕綠能」的走向，屆時對人民健康才是真正浩劫。

4. 「非核家園」會讓電價漲5成？

馬英九前總統曾對媒體宣稱，非核家園將讓未來電價漲5成，環團表示此為毫無根據的假消息，目前台灣電價的穩定機制，一次上漲上限為3%，依照機制住宅用電330度以下，約有7成民生用戶的電費不漲；小商家1500度以下不漲，可同時照顧民生、穩定物價及節約用電。

地球公民基金會副執行長蔡中岳強調，台灣電價已經是全世界第3低，工業用電全世界第6低，但都未把污染成本、後續廢料處理成本算入，也造成許多企業和用電大戶浪費，失去節電誘因。而低電價看似減輕人民負擔，事實上我們付出的代價並未減少，只是轉換成醫療費、保險費、債留子孫等不正義的方式而已。

蔡中岳提到，韓國瑜批評媒體「我談的是大海，你跟我提漱口杯」，但他認為韓國瑜對能源的淺見「連漱口杯都不如。」他支持電價應有合理的調漲，但絕不可能是如國民黨政治人物或馬前總統的恐嚇電價，也期望外界不要扭曲成「環團要調漲電價」這麼片面的抹黑。

▲韓國瑜談能源錯誤百出，被環保團體出面批評「他才是1450假消息的來源」。（圖／記者林育綾攝）

5.韓錯誤語錄「只要安全沒問題，就可以重啟核四」？

韓國瑜主張重啟核四，卻沒告訴大眾為何核四至今無法完工。環團指出，核四在1999年動工，經過20年仍未完成，當中弊案連連，工程品質設備都出問題，也因為廠商倒閉停產，許多設備無法更新。核四要重編巨額預算施工，勢必要花7至10年以上的時間，更別提在此情形下重啟，發生意外與災難風險必然大幅提升。

蠻野心足生態協會蔡雅瀅律師表示，國家已經浪費太多時間在核四上，對台灣毫無助益，近年更發現新的斷層數據，早已無法安全，這些資源應該用來積極發展再生能源。

6.韓錯誤語錄「台灣花2兆蓋風電」？

環團澄清，政府並未花2兆蓋離岸風電，而是付20年的購電電費。在目前的離岸風電案場中，僅有優先示範案場238MW政府每度電會用5.8元購買，遴選風場購電價格將降至每度電5.5元，而等到後續風店在台灣技術成熟、發電量達一定規模後，風電場的自由競爭價格將降至每度電2.2至2.5元左右，這種一開始用較優惠的價格鼓勵廠商發展、等技術規模成熟後降價的作法，是國際上發展風電所使用的機制。

再生能源推動聯盟高茹萍理事長批評韓陣營，在能源上「不用功、不負責，不考慮未來」。她分析後續將有1.2兆產值留在台灣，再附加一個離岸風店產業鍊，提供2萬個就業機會、每年減碳排1,192萬噸，這些都是傳統核煤產業無法帶給台灣的產業升級機會與綠色商機。