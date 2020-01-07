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狂打110找人解悶！警帶水果開導　失業男感動：不再亂報案

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▲屏東縣內埔警分局員警買水果慰回失業男，讓他感動不再亂報案了 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局員警買水果慰回失業男，讓他感動不再亂報案了 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉黃姓男子，以打零工為生，最近又失業，三餐不繼，心情苦悶，狂打110報案，警方獲悉後購買水果探望，讓他充飢，男子深受感動，表示不會再亂打電話了，避免浪費社會資源。

▲屏東縣內埔警分局員警買水果慰回失業男，讓他感動不再亂報案了 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲黃男住處。

內埔警分局新北勢所員警日前執行巡邏勤務時，接獲通報稱，有位黃姓男子連續報案請求援助，警員丁淦原及徐祐寧得知狀況後，立刻至附近攤位買了些水果後前往現場。

黃男說，他獨居，以打零工為生，近日因失業，過著三餐不繼的生活，又因天氣寒冷，讓心情更加憂鬱，所以才打電話想找個人聊天解悶，結果還讓員警自掏腰包買了食物過來，讓他很感動又不好意。

他表示，雖然生活不如意已餓肚多時，但還是有能力靠自己解決，對於警方自費購買水果感到非常溫馨，很感謝警方的善意及關心。最後，警方確認黃男情緒平復後才繼續執行巡邏勤務。

內埔警分局長蔡耀順肯定丁、徐兩人秉持同理心，處理民眾的困難，他們兩人寒冬送暖的善行，值得同仁學習，也呼籲大眾，如發現周遭親友或鄰居有憂鬱、負面情緒時，可多加聆聽心聲並協助開導，或許不經意的善行義舉能發揮正面能量，協助走出陰影，讓社會充滿更多的溫暖。

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