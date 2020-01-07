東濱所所長拋磚引玉助弱勢　果農響應「捐贈一車蓮霧」延續愛

▲屏東縣東港警分局東濱派出所長郭瑾樺將果農蓮霧贈送給90歲獨居老人品嘗，他直說好甜、好好吃 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局東濱派出所長郭瑾樺，兩年多來打擊犯罪不遺餘力，還主動關懷轄區弱勢，感動鄭姓果農，將蓮霧送派出所，讓派出所持續散佈愛心。

日前一台小發財車突然開進東濱派出所，駕駛下車後向警方表示太多蓮霧了他拿不動，請警方一起將蓮霧拿下車，值班員警一時還不知道是發生了什麼事。

該名鄭姓果農急忙表示，因為他在網路上關注到東濱所郭所長都會自掏腰包送愛心給需要的人，他非常感動，也要幫忙搭起這座愛心的橋樑，特別起了一個大早，將自家栽種的蓮霧裝滿小發財車，希望將這些當季蓮霧，可以在歲末傳遞愛與溫暖。

郭所長於是利用勤餘時間與同仁將愛心蓮霧，分送給轄內多位弱勢家庭，其中一名90歲的田姓獨居老翁，因行動不便以輪椅代步，平時僅靠老人津貼、里長及鄰居接濟，在收到郭長所送來的蓮霧時，激動當場品嘗，他用一口濃濃的外省口音，豎起大拇指說著「好吃!好甜!」

郭瑾樺說，警察工作繁重，多少都會遇到工作的撞牆期，關懷弱勢便是他紓解壓力的一環，希望盡力給予的協助，能多少幫助弱勢家庭生活上基本需求，也呼籲大眾對弱勢家庭多一些關懷及鼓勵。

東港警分局長劉清俊表示，同仁積極推動警察服務工作，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，及結合善心人士關懷轄區弱勢家庭，慷慨募捐物資送愛心至社區角落，充分展現警察溫馨助人的形象，更希望能藉此機會引起社會大眾的迴響，喚起更多的公益團體及熱心人士伸出援手，幫助弱勢家庭們感受社會的溫暖，讓愛心深植於轄內每個角落。

►「KIEHL'S契爾氏 金盞花植物精華化妝水」