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被罵「百人斬」…正妹直播主怒告！統神哥哥「國動」遭判拘30天

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▲瑀熙。（圖／翻攝自瑀熙Instagram）

▲直播主瑀熙因為統神哥哥「國動」與「龜狗」辱罵提告。（圖／翻攝自瑀熙Instagram）

記者陳羿妏／新北報導

知名遊戲直播主統神的哥哥「國動」張葦航與另外一名蘇姓直播主「龜狗」涉嫌在直播影片中辱罵女性，2人看了女直播主「瑀熙」的影片後，在直播中以「百人斬」、「臭鮑魚」等不雅字句爆粗口，讓對方氣得提告。新北地院審理，依公然侮辱罪分別判張男拘役30日、蘇男10日，得易科罰金。全案仍可上訴。

判決指出，瑀熙於2018年7月8日時在YOUTUBE發表「千萬不要穿這樣跟女生約會！NG男生穿著大解析」的影片，內容裡曾批評男性穿海灘褲，此舉引發張男與蘇男不滿。10天後，張男在直播網站上公開怒嗆「百人斬」、「下次他媽海灘褲裡面塞100 萬，讓妳跪著舔啦」，一旁的蘇男隨後跟著說「臭鮑魚」、「我給她20萬搞不好還可以被她哈一下」，公然侮辱瑀熙，對方直接提告。

▲▼統神哥哥「國動」張葦航。（圖／翻攝臉書鼻地大師國動-張葦航）

▲統神哥哥「國動」張葦航。（圖／翻攝臉書鼻地大師國動-張葦航）

蘇男坦承犯案，張男則否認犯行辯稱，他是海灘褲的愛好者，是針對影片內容不滿，而非個人謾罵，他認為瑀熙是公眾人物應該可以接受公開評論。法官認為，張男的評論不是於聚焦影片，而是針對性別進行難堪的辱罵，認定明顯是貶損瑀熙人格與名譽，新北地院審理，依公然侮辱罪分別判張男30日、蘇男10日，得易科罰金。全案仍可上訴。


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