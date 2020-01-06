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新北免費到府教外籍看護工照護技巧　2019年逾400家庭受惠

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▲ 新北免費到府教外籍看護工照護技巧 2019年逾400家庭受惠。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 新北免費到府教外籍看護工照護技巧，2019年逾400家庭受惠。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市有9萬8851名移工，家庭看護工占4成達3萬9千多名，為提升外籍家庭看護工照護技巧，新北市2017年首創「到宅指導外勞照護技巧服務」，結合長照中心資源，民眾透過1966長照免費專線即可申請服務，享有免費專業的照顧服務員到府指導，示範各項照護技巧。

勞工局表示，陳爺爺本來長期住院，需靠鼻胃管餵食，出院後家人僱有一名印尼籍看護工阿妮照顧陳爺爺的生活起居，但陳爺爺一直有吞嚥的困難，在家人向勞工局申請到宅指導後，透過專業的照顧服務員到家中一對一的指導阿妮如何協助陳爺爺練習吞嚥、起身，在阿妮的陪伴下，陳爺爺不僅吞嚥改善，也能踏出家中至戶外散步。

勞工局2019年委託6家機構辦理，分別是恆安老人長期照顧中心、天下為公社會福利慈善事業基金會、廣恩老人養護中心、伊甸基金會、臺大醫院金山分院、常春藤居家護理所。提供服務給401個家庭，共計525人次，此外也辦理7場次團體研習課程，與社區或醫院合作開設10人小班制，不僅可以讓外籍看護工就近學習，也能保障教學品質。

勞工局長陳瑞嘉表示，市民朋友可透過1966專線申請到宅指導服務，提升照護的品質，也減少移工因施力技巧不當所可能造成的職業傷害。由於廣受市民好評，2020年將持續辦理到宅指導服務，相關資訊及期程可上網「新北勞動雲」https://ilabor.ntpc.gov.tw首頁－服務資訊－外國人工作者－雇主服務，或Facebook搜尋「新北勞動雲」追蹤相關活動訊息。

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