冬季限定！新北貢寮海洋資源復育園區　沒外殼懸浮在水中「九孔寶寶」

▲ 新北貢寮海洋資源復育園區，沒外殼懸浮在水中「九孔寶寶」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

冬季限定的美味，少不了的就是貢寮有名的九孔！但這一粒粒的九孔，小時候是什麼樣子呢？答案就在新北市海洋資源復育園區，趕緊上網預約海洋教育導覽，在專業人員的帶領下，帶大家認識九孔的繁殖和復育，一系列有趣的知識和海洋生物，等著您來探索。

漁業處表示，每年11月是九孔的繁殖期，復育園區工作人員會利用人工授精方式，取得九孔的受精卵和孵化的九孔寶寶，再移到育苗池中。園區技工周林興表示，剛到育苗池的九孔寶寶，會先經過2-5天的漂浮期，之後便會附著在高吊的塑膠浪板上，靠著刮食浪板上的藻類。

▲ 跟著專業的導覽人員，帶您與九孔和海洋生物來場最親密的接觸解說。

周林興說，九孔寶寶慢慢長大到了隔年2月左右，工作人員就會用刷子輕輕將九孔寶寶們刷到池底下，開始餵食九孔最喜歡的食物「龍鬚菜」，繼續長大，為接下來的放流作準備。

農業局長李玟表示，為了增裕新北市海洋資源，復育園區每年11月人工繁殖九孔，到隔年5-6月九孔寶寶長到3公分左右大小時，會邀集新北市轄內的學生和團體，一起將九孔寶寶放流到卯澳灣栽培漁業示範區，藉由學生和民眾的實際參與，一起親近海洋、愛護海洋，紮穩海洋保育的觀念。

李玟說，復育園區的九孔寶寶經過2個多月的浪板生活，目前殼長約0.5-1公分左右，正是清晰好觀察的期間，這麼難得的機會，不要再猶豫了，快上新北市漁管處網站，為您的家人朋友一起預約一趟豐富又知性的東北角小旅行吧！預約導覽網址：https://reurl.cc/L1zgE3，歡迎旅行社及團體預約！

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 浪板上的九孔寶寶努力攝食快快長大。

▲ 跟著專業的導覽人員，帶您與九孔和海洋生物。