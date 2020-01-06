賴清德竹竹大掃街　選前總複習「三個問題」他這樣回答

▲賴清德大讚周江杰有理想、有抱負，更具有客家人的硬頸精神。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

2020選戰倒數，民進黨一級大咖全員出動，總統蔡英文、副總統陳建仁、黨主席卓榮泰以及副總統候選人賴清德兵分四路展開全台大掃街，賴清德下午來到新竹為周江杰、鄭宏輝掃街拉票，除了再次宣示「2020台灣要贏」的總目標外，也幫現場支持者進行一次「投票前總複習」。

賴清德下午陪周江杰進行車隊掃街，周江杰致詞除了自我推薦之外，也不忘強力請託總統票和政黨票。賴清德談到與周江杰一見如故，除了是帥哥，還一身是膽，有客家的硬頸精神，而且很有正義感，還說周江杰學成返鄉回新竹開了一家不以賺錢為目標的書店，只是為了客家鄉親有好書可以看，這種有理想，而不看眼前利益的「傻瓜精神」，請大家一定要給予支持。

賴清德說，周江杰曾經為了理想、抱負、為了與父老鄉親交代，竟然辭掉議員工作，這樣的年輕人，在政壇上真的非常少見，除了誠心祈求之外，更要拜託現場鄉親一人再多拉幾票，把周江杰送進立法院。

▲賴清德繼續陪同鄭宏輝到新竹市掃街拜票。（圖／記者陳凱力攝，下同）



賴清德離開後繼續前往新竹市陪同候選人鄭宏輝掃街，他也為現場支持者進行「投票前總複習」，他問：面對中國國家主席習近平特別強調「九二共識就是一個中國」的原則，並無國民黨認為有中華民國存在的空間，習近平要併吞台灣，而且要消滅中華民國，在這此時，三組總統候選人中，哪一位最有能力捍衛台灣的主權、為護台灣的民主？是蔡英文，因為蔡英文總統守護台灣的主權寸土不讓、維護台灣的民主絕對不接受一國兩治，我們支持小英總統，讓台灣不會成為第二個香港，也不會變成第二個西藏。

賴清德再問：新竹市有始以來表現最好、建設最多的市長是哪一位？是五星市長林智堅，過去有「新竹隊」支持林智堅建設新竹，鐵三角絕對不能少一角，除了林智堅、柯建銘外，若要繼續建設新竹市，新竹鐵三角三缺一不可、鄭宏輝一定要當選。

▲賴清德幫大家做投票前總複習。

他最後再問到：在台灣歷史上，與大家並肩作戰，建設台灣民主基礎，是哪一個政黨與大家一起打拼？是登記14號的民主進步黨，對於民眾熱情回應，賴清德也開心的表示「新竹市都答對，都100分」。

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