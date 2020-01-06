屏北立委候選人葉壽山關閉小額捐款專戶　龍介仙7日早陪建國市場拜票

▲屏北立委候選人葉壽山6日召開記者會表示，因為所募得金額已足夠支付選舉花費，即日起關閉選舉小額捐款專戶。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏北立委候選人葉壽山6日召開記者會表示，因為所募得金額已足夠支付選舉花費，由於每一分錢都是選民的血汗錢，大家能捐出挹注他的選舉經費他是心存感激，因此即日起關閉選舉小額捐款專戶。

▲▼龍介仙7日陪同屏東市建國市場拜票、下午掃街拜票。

他強調，雖然評估是陷入苦戰，但他和競選團隊會堅持到最後一秒，全力衝刺，相信一定有機會和屏東鄉親一起拚得勝利；至於選後一票30元補助款，他將和過去每次選舉一樣，捐出做公益。

▲▼屏東市徒步拜票。

葉壽山表示，每次選舉他的選舉花費都不多，他的原則是只要夠用就好。所以經評估這次選舉小額專款專戶所募的經費，已足以支付最後5天的選舉花費，因此決定立即關閉專戶。雖然每筆經費多則3、5千，少也有200、300，重點不在金額多少，而是那份捐款人捐出血汗錢的那份心，令他感動，每位捐款人都是他的恩人，他也全力爭取更多選民認同支持，希望不負鄉親所託。

在場志工團團長白兆廉說，競選總部內60位志工，每位都是自動自發來總部幫忙，大家有志一同要讓好人出頭，要讓清廉從政，鼓吹選賢與能，所以總部在人事開銷上非常省，比起其他候選人的花費實在是天壌之別。

至於選後一票30元的補助款，葉壽山表示，他將如以往參選市長選舉模式，連同競選經費剩餘款捐出做公益，作為關懷弱勢以及挹注教育培育人才支出。

選戰進入倒數5天，葉壽山表示，屏北選區有11個鄉，每位選民的選票都重要，他會以不花錢的方式跟自己賽跑，未來幾天也將有好友前台中市長胡志強、恩師前衛生署長楊志良，以及大家喜愛的龍介仙謝龍介，陸續南下陪他走選前的最後一哩路，為這波選舉做最後的衝刺全力一搏，不但要改變屏東鄉親的生活、改變屏東的經濟，更要為屏東年輕人提供美好的未來。

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