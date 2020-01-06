法醫相驗遺體身分證字號「登錯1碼」　害退休公務員帳戶遭凍結

▲雲林縣地檢署法醫室檢驗員於去年10月相驗一名女性死者後將身分證字號登錄錯誤，波及另一民眾致帳戶遭凍結，影響請領退休金權益。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署法醫室檢驗員於2019年10月，相驗一名死者後，雖開立正確證明書給死者家屬收執，卻於電腦登錄資料時，於死者身分證號欄位，將數字第4碼輸入錯誤，而導致另名恰為此身份證號民眾的金融帳戶遭註記死亡，影響退休金請領權益，事後雲檢發函更正，該民眾帳戶恢復使用並獲道歉。

雲林地檢署表示，該法醫相驗一名女性死者後，當天已開立年籍正確的相驗屍體證明書紙本給死者家屬收執，返回本署，以電腦登入「法務部法醫研究所檢驗報告書管理資訊系統」時，雖輸入死者正確之姓名、生日、住址、死因，然於死者身分證統一編號欄位，不慎將數字第4碼輸入錯誤，而上傳系統，有關機關因此自該系統取得錯誤資料，而導致有民眾之金融帳戶遭註記死亡，影響其退休金請領之權益。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，此烏龍事件波及1名退休公務員的年金帳戶遭凍結，雲林地檢署署第一時間獲悉後，立即更正死者身分證統一編號，重新上傳「法務部法醫研究所檢驗報告書管理資訊系統」，並由本署主任檢察官、書記官長亦分別以電話及親自拜訪方式，向該位民眾表達歉意，獲得其諒解。

黃怡華表示，此期間雲林地檢署亦積極與公務人員退休撫卹基金管理委員會及臺灣銀行業務承辦人員及主管聯繫，說明係因地檢署資料誤繕導致，查明更正系統資料，以求相關機構儘速處理以回復當事人權利，並同時向金融機構、衛生福利部、銓敘部發函更正，確認該位民眾帳戶已恢復使用。

黃怡華強調，該承辦檢驗員事後檢討深感愧疚，檢察長郭永發亦予以口頭告誡，並進行內部檢討，以此個案提醒全體同仁於執行職務時，更應謹慎處理，落實詳細核對。



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