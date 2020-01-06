支持者高喊「凍蒜！」　韓國瑜求安靜：在故宮拜託拜託⋯

▲韓國瑜參訪故宮後，求高喊「凍蒜」的支持者們保持安靜。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜今（6）日在故宮前院長周功鑫陪同下，參訪故宮北院，步出展場準備接受媒體聯訪前，有數名支持者於場外揮舞國旗高聲大喊「韓國瑜、凍蒜！」遭到現場人員制止，韓國瑜也立刻拱手向選民說「在故宮拜託拜託⋯」示意選民安靜。而韓此行在未申請情況下，於故宮正館門外發表談話，是否違反館方「行政中立」規定？故宮副院長黃永泰表示，無法由自己來評斷。

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▲韓國瑜參訪故宮，由前故宮院長周功鑫接待。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜今（6）日上午在故宮前院長周功鑫陪同下，參訪故宮北院約40分鐘，他也出面說明，日前國政說明會，在文化這塊一直沒有特別凸顯強調，「是覺得特別重要」，此次特別到故宮參觀中國文化幾千年傳遞下來的珍貴寶藏；也特別要向各界報告說明，未來在台灣的文化政策、相關教育，各方面要特別特別重視。

他也提及，南故宮在經營上一直有參訪人數不足的問題，跟南部多半是「農業環境」有關，因此也特別向周前院長請教、交換意見，未來他打算在南台灣「文化再造城鎮」，將文化、教育、休閒、娛樂等相關產業衝刺起來，讓南故宮能越來越多人參觀。

▲故宮副院長黃永泰提到，南院參觀人數去年是歷來新高。（圖／記者林育綾攝）

而韓國瑜此行參訪在「未申請」情況下，於故宮正館門外發表談話，是否違反館院的「行政中立」規定？故宮副院長黃永泰出面說明，故宮在許多入口處都有張貼行政中立相關標語，「在未申請下，院區內不得從事任何競選活動」，館方也會制止，但韓國瑜此行到底算不算競選活動？他表示自己「難以評斷回應」，要由相關單位來認定。

▲故宮副院長黃永泰舉出故宮「行政中立」標語。（圖／記者林育綾攝）

對於韓國瑜提及擔心故宮南院參訪人數問題，黃永泰表示去年參訪人數已超過105萬，是歷來新高，在這些年努力衝刺下有如此好成績，是非常可喜之事；故宮也會持續努力讓國人更喜歡南院。

至於韓國瑜說南台灣是「農業」城鎮關係，讓南院人氣不足，將在南台灣以「文化再造」方式衝人氣，黃永泰認為「這跟農業應該沒有直接關係」，他表示文化是大家所共同的、一脈相傳的，而讓南北平衡、文化平權一直是故宮的目標。