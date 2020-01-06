外媒首曝LG G9新機外觀！　四鏡頭且保留3.5mm耳機插孔

▲外媒曝光的LG G9渲染圖 。（圖／取自CASHKARO）

記者謝仁傑／綜合報導

外媒 CASHKARO 首曝LG新機型G9 為四鏡頭手機，背面四鏡頭呈水平排列，正面螢幕的上缺口前置鏡頭與具備3.5mm耳機插孔等。

LG G9的渲染圖是由爆料達人OnLeaks提供給CashKaro，引人注意的改變包括，手機背面搭載四個鏡頭與感測器，而前一代LG G8 ThinQ只有兩個背鏡。外媒推測另外兩個感測器可能是潛望鏡式變焦（內變焦）鏡頭。

▲外媒曝光的LG G9渲染圖 。（圖／取自CASHKARO）

值得一提的是，LG G9的背板設計與三星的Galaxy S10系列非常相似；G9可能使用螢幕下指紋辨識。

LG看來為這款新機設計了4個按鍵，左側是分離式音量鍵，下方應該是ThinQ AI按鍵，躋身右側是電源按鍵。

LG G9正面邊框較窄，且螢幕頂端有一個前置鏡頭的缺口。喇叭、USB-C插孔和3.5mm耳機插孔都保留在手機底端。在三星傳出可能會從Galaxy S系列上移除耳機插孔後，LG將成為耳機插孔僅有的保留者之一。

不過，以上都只是外界的猜測，實際的功能與外型，還得等LG正式公布為準。

▲外媒曝光的LG G9渲染圖。（圖／取自CASHKARO）



＃她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

►LG冰箱裡能種菜！家庭「室內菜圃」超專業 4口人都夠吃

►LG預告2020 CES展 發表Ultra顯示器、gram系列新品

►三星新機取名有新傳聞 Galaxy S20/S20+/S20 Ultra、沒有S20e