反滲透法「讓人民驚恐」　台南藍軍力挺下架民進黨

▲台南市議會國民黨團接受一波波恐慌民意陳情，人民因反滲透惡法驚恐，藍軍力挺下架民進黨修法。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

反滲透惡法效應出現！台南市議會國民黨團近來接受一波波恐慌民意陳情，6日特別拿著警政署公文，怒轟民進黨黨性淪喪，民進黨執政居然將該行政中立的檢警調當成打擊異己工具，重回戒嚴時代，箝制人民言論和行動自由。

台南市議會國民黨團指出，台商、台生和宗教團體紛紛跟國民黨團陳情，怕自己成為被警調約談的對象，黨團引用林保淳教授之詞，請大家都做隻不畏寒天不會噤聲，大鳴大放的蟬，用選票下架民進黨，重新修法。

台南市議會國民黨團發言人王家貞、蔡淑惠、盧崑福召開「民進黨強行通過的反滲透法，讓人民驚恐害怕」記者會，黨團特別出示警政署1080000793號函，函文明訂自2019年1月31日到2020年1月31日止，請各分局積極蒐集情資，來評核績效。

王家貞痛罵這是戒嚴時代嗎？司法檢警調不是該行政中立嗎？為了搶績效，台南五分局到雲林約談在網路發表看法的民眾，台大蘇教授也因為1年多前的案子被調查局查水表，民進黨蔡英文政府還口口聲聲說是為了國家安全，為了護主權，民進黨真要護主權，怎會執政4年跟7個國家斷交，警政署這份公文還回溯，箝制人民言論自由的民進黨還配叫「進步」，民進黨執政只會挑起仇恨，設立東廠鬥爭異己，現在又用反滲透法恐嚇小老百姓，選民們還要惶惶不可終日的度日嗎？選票是大家下架民進黨最好的工具，林保淳教授說他要做一隻大鳴大放的蟬，不畏寒冬，也不會噤聲，民主的可貴就在自由，尤其是言論自由，請大家用選票來捍衛。

蔡淑惠說投入第五選區立委選戰，所到之處大家都在談反滲透法，才通過短短不到10天，卻造成基層人心惶惶，有台商、台生和宮廟跟她陳情，他們很怕被戴上串共的大帽子，民進黨明知台商有2百萬人在大陸經商，有很多孩子到大陸求學，更有很多媽祖、玄天上帝宮廟每年都要到大陸進行文化宗教交流，現在民進黨不經委員會討論強行通過12條沒有細則空白立法的反滲透惡法，恐嚇人民，民進黨怕甚麼？

蔡淑惠認為有3個原因，第1、民進黨以一黨之私，催化社會抗中情緒，她的對手林俊憲2016年9月在立法院質詢，還力薦政府企業與大陸華為合作開拓新興市場，結果這次立委選舉卻掛出「向中國說不」看板，民進黨大玩親中愛台和抗中愛台遊戲，玩法弄法，操弄人民。第2、民進黨對國會過半已喪失信心，所以才在僅剩的1個月，民進黨趁國會優勢強行通過反滲透法。第3就是蔡英文政府屈服於美國為首的國際壓力，國人歷經多少的心力才享有現在的言論自由，絕不容許斷送在民進黨手裡。

盧崑福也強調，人民已看破民進黨手腳，反滲透法背離民主自由，讓人民回到50年前的戒嚴時代，民進黨把人民當笨蛋，她呼籲全民睜大眼睛不要再被民進黨欺騙，請大家珍視民主、捍衛言論自由，用選票下架民進黨喚回公理正義。

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