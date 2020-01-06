賴清德「六」度為賴品妤站台車隊掃街　最後衝刺第一站萬里、金山出發

記者郭世賢／新北報導

民進黨副總統候選人賴清德6日上午再次到萬里昭靈宮，陪同民進黨新北市第十二選區立委候選人賴品妤參香祈福，並且接著一同在金山、萬里車掃，賴清德第六度來到選區為登記第六號賴品妤站台拜票，就是希望在最後關頭，做最後衝刺全力催票，讓賴品妤贏得勝利！

▲ 賴清德「六」度為賴品妤站台車隊掃街，地方鄉親熱情高喊：「凍蒜」。（圖／記者郭世賢攝，下同）

賴品妤說，2020是最關鍵的一次大選，她這席也是關鍵的一席。一直以來她都身體力行，為守護民主自由的台灣努力，今天和所有鄉親承諾，當上立法委員絕對每天做好守護主權、守護鄉土、守護每一位鄉親的職責。

▲ 賴清德「六」度為賴品妤站台車隊掃街。

賴品妤說，今天賴副總統候選人選在這裡作為新北大車掃的出發起點，就是因為萬里金山不只是賴副總統的故鄉，更已經是她的家鄉，因此一定會守護好這一片土地、守護台灣的民主自由。賴品妤懇請所有鄉親，在1月11日，用三張選票顧好台灣，顧好人民的生活，「勇敢起行，做伙同行」。

賴清德說，他與蔡英文總統、陳建仁副總統、卓榮泰主席今早開始兵分多路輔選，就是希望達到這次競選的總目標「2020 台灣要贏」。他從故鄉萬里、賴品妤的選區出發一路南下，台灣頭只要守住，台灣一定贏，新北市要得到最好的成績，一定要支持賴品妤，讓她高票當選！

賴清德說，他今天是一如以往在重要時刻回到萬里昭靈宮參拜，祈求得到保佑、得到最後的勝利，感謝萬里鄉親在他人生過程中的幫助，也懇求大家在這個關頭再助他一臂之力，如果和蔡英文總統能夠高票當選，一定全力輔佐推動國政、捍衛主權、守護民主，同時建設台灣、發展經濟、讓老少青都安居樂業，更讓萬里為他的打拚驕傲、光榮。

「時間對我們來說完全沒用！」