影／郭台銘電話拜票音檔曝光：國民黨失能﹑政黨票請投「③親民黨」

記者蔡文鈴／台北報導

親民黨衝刺2020大選，鴻海集團創辦人郭台銘除了幫忙站台之外，更「獻聲」電話拉票，批評國民黨失能，呼籲選民政黨票支持3號親民黨。

▲郭台銘、宋楚瑜。（圖／翻攝郭台銘臉書）



郭台銘誠懇向選民告白，「這次我沒選總統」，但是我支持親民黨不分區候選人宣明智、劉宥彤、蔡沁瑜，更批評「國民黨失能讓親民黨補位，中華民國不能輸光」，喊話選民，「支持郭台銘支持郭家軍，請把政黨票投給3號親民黨。」

除了郭台銘獻聲助選之外，支持郭台銘的「老虎軍團」也在LINE群組中，號召「郭粉百萬大軍歸隊」，希望大家能在1月10日的選前之夜，為郭家軍還有親民黨作最後的衝刺。

▲郭粉群組籲支持親民黨。（圖／讀者提供）

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