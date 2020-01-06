夫妻感情生活成選舉話題　李佳芬痛批：這種選舉是有病？

▲李佳芬痛批，夫妻感情生活竟成選舉話題。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

「整個選舉，都是在討論我們夫妻的感情生活，這種選舉是有病嗎？」國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬，5日晚間到桃園龍潭為第5選區立委候選人呂玉玲站台時表示，韓國瑜是一個單純的人，選舉期間對手都在討論她們夫妻的感情生活，她是3個孩子的媽，為母者強，女性的韌性會在重要時刻展現出來，請支持者不要為她擔心。

李佳芬說，2020大選的這場選舉裡，除了瞞天鋪地的網黑，自己走到哪裡都聽到有民眾被警察調訊，5日上午在南投也聽到，「到底是怎麼回事？」選舉選到現在，是要以恐嚇老百姓為主嗎？民主民主，人民做主，呼籲人民這一次一定要好好展現最正向的力量，全力支持國民黨，讓所有的政治人物看到「老百姓才是我們真正的頭家」。

李佳芬指出，一個政府、政黨，在執政的過程當中應該要告訴老百姓，為人民做了多少是事，「你們的未來有多麼光明，現在有多麼好，而不是拿別人的缺點不斷的抹黑，這是非常不健康的心態。」

最後她也代表韓國瑜跟桃園鄉親保證，沒有貪婪的老婆、就沒有貪婪的老公，誠如韓國瑜所言，我們都到六十幾歲了，未來的日子能夠為台灣的老百姓做多少事情，都將全力以赴。

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