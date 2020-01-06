「鬼抓到了！司法辦不辦？」　顏耀星要求檢方速辦藍綠涉賄案

▲民眾黨台南市第一選區候選人顏耀星指出，藍綠候選人單次送給選民數樣文宣品總金額都超過100元以上，司法單位應及早完成偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾黨台南市第一選區候選人顏耀星，6日在競選總部召開「鬼抓到了！賄選算不算？司法辦不辦？」記者會，顏耀星嚴厲譴責藍綠候選人單次送給選民數樣文宣品～有便當盒、盒裝面紙、米、香皀、酸痛貼布、菜瓜布等等不勝枚舉，總金額都超過100元以上，這算不算是賄選？司法單位如何認定？何時才要完成偵辦？



顏耀星指出：「政治的腐敗、由選舉開始」，依據中央選舉委員會所明定選舉經費最高上限，台南市第一選區為1621萬8000元，但蔡育輝、賴惠員參選以來就以大量的金錢在選區內大肆樹立大型看板各數千面，宣傳旗幟更是以10幾萬隻起跳計算，初估各砸下上億元競選經費，早已遠遠超過選舉經費最高上限？印證了台南人「選舉無師父、用錢買就有」的俗諺，又從候選人在監察院財產申報公開資料中可以發現，蔡育輝5任議員內財產大幅度增加上億元？而頼惠員也不遑多讓2016年6月27日在議員任內購買台南市東區二棟豪宅市價傳說8000萬元？二人是否違反「貪污治罪條例」第6條之1「財產來源不明罪」？蔡、頼兩位候選人有義務舉證說明龐大金錢的來源？

顏耀星說，選舉期間藍綠人互控賄選風雲不斷，賴惠員甚至被六連霸的葉宜津委員、副市長顏純左、李退之副主委3個參加民進黨初選的黨內同志聯合提出賄選的告訴，目前案件還在台南地檢署偵查中，但時間已經超過半年了，台南地檢署是否應該盡速的偵辦，不要讓賄選案躺著不動；而蔡育輝亦然，被頼惠員指控的塑膠便當盒一卡車賄選案，也應該早日偵辦。





顔耀星表示，從資料顯示2007年選罷法修正後，有167人遭賄選判刑，取消當選資格，選民擔心兩個送便當盒且單次送總値超過100元有賄選嫌疑的人當選，未來是不是會被取消當選資格？而且民眾也會擔心買票賄選必然貪汙，人民納稅錢是否會被放入私人口袋？所以顏耀星呼籲藍綠「二隻鬼」既然已經抓到了，請司法單位儘速早日偵辦完成，別讓選民的權利睡著了，最後並請求選民看清楚這是一場大金牛大土豪和清廉教師的選擇，呼籲選民改投2號顏耀星！

台南地檢署指出，南檢對於賄選案件之偵辦均依照相關規定積極偵辦，個案是否構成賄選，均由檢察官依照相關事證為審慎認定，並無未積極偵辦之情形，台南地檢署亦分案調查偵辦中。

賴惠員競總指出，顏耀星先生所質疑各項均屬空穴來風，如果真如其所言，顏先生大可直接提出控告，如此搬弄是非，專打嘴砲，徒然意圖拉抬低迷選情而編造各種謊言，只是消費選民而已！是對選民智慧的一種污辱！

台灣早已不存在藍綠惡鬥，現在面對的是中共的大舉侵壓與滲透。此次競選主軸乃是「維護台灣主權」與抗擊赤色分子無所不在的侵擾。所以在大方向上就是親美與親中的選擇題，請顏先生認清現實，把自己的國家立場先站穩，用更多力氣去告訴社會大眾：台灣民眾黨的國家道路究竟為何？而非繼續蓄意挑撥與潑糞。

顏先生過去曾為知名的政治人物，應有相應之格調而不至於以此種政治口水搏新聞版面。賴惠員以為，之所以如此淪落，其原因乃係該黨主席柯文哲的個人魅力已被快速邊緣化，再也無法成為顏先生拉抬選情的救命丹，縱令高顏值的「學姊」也無法為他製造聲量。想必顏先生面臨大選日益逼近，卻無法直面自己過氣之現實，而試圖以上述道聽塗說、不經查證的臆測來博取新聞版面。誠遺憾哉！

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