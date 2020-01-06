　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「鬼抓到了！司法辦不辦？」　顏耀星要求檢方速辦藍綠涉賄案

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲民眾黨台南市第一選區候選人顏耀星指出，藍綠候選人單次送給選民數樣文宣品總金額都超過100元以上，司法單位應及早完成偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民眾黨台南市第一選區候選人顏耀星指出，藍綠候選人單次送給選民數樣文宣品總金額都超過100元以上，司法單位應及早完成偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾黨台南市第一選區候選人顏耀星，6日在競選總部召開「鬼抓到了！賄選算不算？司法辦不辦？」記者會，顏耀星嚴厲譴責藍綠候選人單次送給選民數樣文宣品～有便當盒、盒裝面紙、米、香皀、酸痛貼布、菜瓜布等等不勝枚舉，總金額都超過100元以上，這算不算是賄選？司法單位如何認定？何時才要完成偵辦？

顏耀星指出：「政治的腐敗、由選舉開始」，依據中央選舉委員會所明定選舉經費最高上限，台南市第一選區為1621萬8000元，但蔡育輝、賴惠員參選以來就以大量的金錢在選區內大肆樹立大型看板各數千面，宣傳旗幟更是以10幾萬隻起跳計算，初估各砸下上億元競選經費，早已遠遠超過選舉經費最高上限？印證了台南人「選舉無師父、用錢買就有」的俗諺，又從候選人在監察院財產申報公開資料中可以發現，蔡育輝5任議員內財產大幅度增加上億元？而頼惠員也不遑多讓2016年6月27日在議員任內購買台南市東區二棟豪宅市價傳說8000萬元？二人是否違反「貪污治罪條例」第6條之1「財產來源不明罪」？蔡、頼兩位候選人有義務舉證說明龐大金錢的來源？

▲民眾黨台南市第一選區候選人顏耀星指出，藍綠候選人單次送給選民數樣文宣品總金額都超過100元以上，司法單位應及早完成偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

顏耀星說，選舉期間藍綠人互控賄選風雲不斷，賴惠員甚至被六連霸的葉宜津委員、副市長顏純左、李退之副主委3個參加民進黨初選的黨內同志聯合提出賄選的告訴，目前案件還在台南地檢署偵查中，但時間已經超過半年了，台南地檢署是否應該盡速的偵辦，不要讓賄選案躺著不動；而蔡育輝亦然，被頼惠員指控的塑膠便當盒一卡車賄選案，也應該早日偵辦。

▲民眾黨台南市第一選區候選人顏耀星指出，藍綠候選人單次送給選民數樣文宣品總金額都超過100元以上，司法單位應及早完成偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

顔耀星表示，從資料顯示2007年選罷法修正後，有167人遭賄選判刑，取消當選資格，選民擔心兩個送便當盒且單次送總値超過100元有賄選嫌疑的人當選，未來是不是會被取消當選資格？而且民眾也會擔心買票賄選必然貪汙，人民納稅錢是否會被放入私人口袋？所以顏耀星呼籲藍綠「二隻鬼」既然已經抓到了，請司法單位儘速早日偵辦完成，別讓選民的權利睡著了，最後並請求選民看清楚這是一場大金牛大土豪和清廉教師的選擇，呼籲選民改投2號顏耀星！

台南地檢署指出，南檢對於賄選案件之偵辦均依照相關規定積極偵辦，個案是否構成賄選，均由檢察官依照相關事證為審慎認定，並無未積極偵辦之情形，台南地檢署亦分案調查偵辦中。

賴惠員競總指出，顏耀星先生所質疑各項均屬空穴來風，如果真如其所言，顏先生大可直接提出控告，如此搬弄是非，專打嘴砲，徒然意圖拉抬低迷選情而編造各種謊言，只是消費選民而已！是對選民智慧的一種污辱！

台灣早已不存在藍綠惡鬥，現在面對的是中共的大舉侵壓與滲透。此次競選主軸乃是「維護台灣主權」與抗擊赤色分子無所不在的侵擾。所以在大方向上就是親美與親中的選擇題，請顏先生認清現實，把自己的國家立場先站穩，用更多力氣去告訴社會大眾：台灣民眾黨的國家道路究竟為何？而非繼續蓄意挑撥與潑糞。

顏先生過去曾為知名的政治人物，應有相應之格調而不至於以此種政治口水搏新聞版面。賴惠員以為，之所以如此淪落，其原因乃係該黨主席柯文哲的個人魅力已被快速邊緣化，再也無法成為顏先生拉抬選情的救命丹，縱令高顏值的「學姊」也無法為他製造聲量。想必顏先生面臨大選日益逼近，卻無法直面自己過氣之現實，而試圖以上述道聽塗說、不經查證的臆測來博取新聞版面。誠遺憾哉！

►超級經典商品

ET快訊
明道哥哥「最後身影曝光」！案發前3貼載妻兒騎車上山
金球獎／相隔24年！布萊德彼特2度拿獎　「前妻台下眼神」被鏡
黑鷹墜毀傳國防部不滿運安會洩密「未審先判」！主委楊宏智回應了
KID喝喜酒「終於同框高山峰」！小甜甜看傻：到底誰是誰
限時優惠！麥當勞「三大夯品」通通買一送一
瓦昆菲尼克斯《小丑》奪下影帝！第77屆金球獎完整得獎名單
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲林海量「一國兩制」布條！藍營控抹紅　綠營：就是我們掛的

韓國瑜黑鷹失言　侯友宜：個人說話方式　大家的感覺都尊重

圖／韓辦爆謝長廷新文化研習營滲透校園！傳授反串韓粉「教戰守則」6步驟

蔡沐霖化身「阿沐哥哥」辦氣球活動：選舉只是一時、回憶才是永恆

影／小英超夯！蔡英文家鄉車隊拜票　屏東鄉親「穿婚紗、揮蔥」熱情喊凍蒜

反滲透法「讓人民驚恐」　台南藍軍力挺下架民進黨

第三勢力空降！連江立委候選人李克焜：讓馬祖變成最新的科技城市

蘇花改6日正式通車！蘇貞昌「這不是結束」：還有很多階段，我們要繼續完成

賴清德「六」度為賴品妤站台車隊掃街　最後衝刺第一站萬里、金山出發

影／郭台銘電話拜票音檔曝光：國民黨失能﹑政黨票請投「③親民黨」

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

雲林海量「一國兩制」布條！藍營控抹紅　綠營：就是我們掛的

韓國瑜黑鷹失言　侯友宜：個人說話方式　大家的感覺都尊重

圖／韓辦爆謝長廷新文化研習營滲透校園！傳授反串韓粉「教戰守則」6步驟

蔡沐霖化身「阿沐哥哥」辦氣球活動：選舉只是一時、回憶才是永恆

影／小英超夯！蔡英文家鄉車隊拜票　屏東鄉親「穿婚紗、揮蔥」熱情喊凍蒜

反滲透法「讓人民驚恐」　台南藍軍力挺下架民進黨

第三勢力空降！連江立委候選人李克焜：讓馬祖變成最新的科技城市

蘇花改6日正式通車！蘇貞昌「這不是結束」：還有很多階段，我們要繼續完成

賴清德「六」度為賴品妤站台車隊掃街　最後衝刺第一站萬里、金山出發

影／郭台銘電話拜票音檔曝光：國民黨失能﹑政黨票請投「③親民黨」

快訊／世新大學管院電梯維修工人遭夾！卡「1、2樓間」命危...仍在搶救中

男河邊釣到梭子魚！魚腹異常隆起...剖開後見「活跳跳」景象驚呆

火鍋湯裡發現「金色菸頭」...他傻眼：還是抽完的　一聽店家回應氣炸

600萬買高雄蛋黃區2房　「還是新的！」2天吸百人搶進

狗狗幼兒園「午休照」萌曝光　集體蓋被被排排睡融化網

明道哥哥「最後身影曝光」！　案發前23小時「3貼載妻兒」騎車上山

雲林海量「一國兩制」布條！藍營控抹紅　綠營：就是我們掛的

新北招募包租代管房東　交付專業出租保障租金收入三年

鄰居6年來狂找碴！大夜哥崩潰「按鈴問我出門沒」　管委會：你是租客要忍耐

年節送禮！「春陽茶事X老媽拌麵」限量禮盒開賣　黑橋牌推豆腐尬黑豬肉香腸組

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

PO合成圖批蔡「羞辱國軍」　葉毓蘭被灌爆刪圖道歉

震撼空拍！蔡英文台南、桃園、新北造勢擠爆23萬人

美女財經專家爆料　吳怡農沒女友

韓國瑜：每天看女國中生「又白又漂亮小腿」

何庭歡：想了解館長對韓有什麼誤會

謝龍介問：蔡做得好嗎？　韓粉喊好

韓造勢場「擊落」不明空拍機　一查糗了

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

沈一鳴空官畢業照座右銘曝　同窗淚秀「2160期徽密碼」

11張圖回顧韓2019年「Top10語錄」

即／蔡英文造勢嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

投票必知5事　秒懂有效票跟廢票

更多熱門

相關新聞

賴清德「六」度為賴品妤站台車隊掃街

賴清德「六」度為賴品妤站台車隊掃街

民進黨副總統候選人賴清德再次到萬里昭靈宮，6日上午陪同民進黨新北市第十二選區立委候選人賴品妤參香祈福，並且接著一同在金山、萬里車掃，賴清德第六度來到選區為登記第六號賴品妤站台拜票，就是希望在最後關頭，做最後衝刺全力催票，讓賴品妤贏得勝利！

郭台銘「獻聲」助選　轟國民黨失能

郭台銘「獻聲」助選　轟國民黨失能

韓國瑜不出席嘉義造勢　李佳芬代夫出征

韓國瑜不出席嘉義造勢　李佳芬代夫出征

夫妻感情成選舉話題　李佳芬痛批有病

夫妻感情成選舉話題　李佳芬痛批有病

唐綺陽揭選前蔡韓「聲勢比拚高潮點」

唐綺陽揭選前蔡韓「聲勢比拚高潮點」

關鍵字：

賄選顏耀星2020大選2020台南市立委

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

PO合成圖批蔡「羞辱國軍」　葉毓蘭被灌爆刪圖道歉

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

更多

最夯影音

更多
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面