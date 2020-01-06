新園農友林靖貴不種紅豆改種花生　全部契作收入更多

▲屏東縣新園鄉農友種花生，收入不輸紅豆，旁邊新園鄉農會總幹事林翠絨 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

紅豆是屏東萬丹、新園地區耕種主要作物，新園農友林靖貴不種紅豆部份改種花生，1.7公頃大的花生田全部契作，最近陸續以機械採收，節省很多人力，而且效率高，價錢穩定，收入更勝紅豆。

50歲的林靖貴，原從事汽車修護工作，10幾年前轉型回來種田；他說，目前租用及自有共有6公頃多，以種苦瓜、水稻及紅豆和花生為主，以前新園一帶種花生的人很多。

總幹事林翠絨說，最多曾達300多公頃，但因人力問題，近年來維持在50公頃上下，林靖貴種花生已有10多年經驗，種出名聲，連苦瓜也和食品廠契作。

農糧署南區分署長姚志旺說，屏東紅豆面積約5000公頃，而紅豆的產銷體制已一貫化，以往銷行口為主，有些農友試圖轉型，改種花生，讓農作物更多元。而花生最大產區在雲林，產期較早，近年來引進的花生採收機，確實節省很多採收人力及時間，採收機先從雲嘉地區採收，才到屏東。

林靖貴說，種植花生全部採契作方式，透過當地人宋定國的牽線，每年都有穩定價格不輸給紅豆，現在一條龍管理方式，產銷很穩定。

林翠絨說，紅豆的面積到一定量，考慮到輔導農民轉型，因產銷和中部錯過，而新園一帶砂質土壤非常適合種花生，將來有意發展成新園另一項重要作物。